美擬組堵華「禁運」聯盟　一原因令其不攻自破...

踏入2022年第2周，以中美為主軸的環球經貿戰持續！美國與日本正籌備上世紀對付蘇聯的「禁運」手段，相關科技產業鏈也開始往印太區布局，作為美國盟友的加拿大亦在改變對華經貿戰略。然而，美國企業難捨中國利益，而作為印太區主要成員的印度，為了經濟亦計劃放寬中企的投資限制，意味着拜登政府冀在科技和經貿層面圍堵中國的戰略未必奏效！

目前全球「歸邊」格局初現，日本成為了美國堅實「盟友」。全球電子元件製造「龍頭」兼iPhone零部件供應商村田製作所、車用晶片大廠瑞薩電子，以及生產世界晶片設備的東京威力科創，都在減少對中國的依賴。村田已表明，明年10月將在泰國建造新廠，與上海附近的無錫廠一樣大，雖然公司現時一半以上的收入依賴大中華區，但正將重心轉至印太，因「未來有可能發生超出我們控制範圍的事件，例如華盛頓對中國實施科技禁令，我們的供應鏈必須多樣化。」公司也透露，像蘋果公司(Apple Inc.)這樣的大客戶也分散中國風險，轉向多元發展，同時印證中日經貿關係轉弱。村田又提到人口因素，「今天人口最多是中國，但到2030年是印度，再往前是非洲。這些經濟體會與中國或美國結盟嗎？我們不知道。」

瑞薩電子亦擔心因中美貿易戰而被禁止向中國供貨，中國佔其銷售額達22%。東京威力科創也闡述了最新戰略，一則通過與歐洲頂級公司建立更緊密聯繫，二則思考公司應在日本還是海外生產。

在國家層面上，有消息透露，美日擬帶頭建立新的先進技術出口管制框架，嚴防敏感和高端技術外洩，正尋求拉攏一些歐洲國家，對中國實行出口管制，極可能納入半導體製造設備及人工智能等高端技術。有媒體將美日正籌組的框架解讀為上世紀冷戰時期對共產國家實行的出口管制翻版，現為新版的「輸出管制統籌委員會」（COCOM）。回顧1949年，日美英澳等國攜手成立了對共產國家實行禁運和貿易限制的國際組織COCOM，以防本身的技術流入前蘇聯等國。該委員會在冷戰結束後的1994年解散。

美國拜登政府之所以不擇手段箝制中國技術抬頭，是因有報告指出，中國今後10年將在人工智能方面超越美國。然而，報告認為美國與歐洲一些國家在對華態度上存在差異，成員國的多寡或是推進新COCOM框架的關鍵。

事實上，美國不少所謂「盟友」皆難徹底摒棄中國利益。外媒引述消息透露，印度正考慮放鬆對某些外國直接投資的審查，豁免涉及實際擁有權低於10%的投資建議，最早下月獲批。外界解讀為放寬中國內地和香港的投資審批進程。

加拿大有民調顯示，61%受訪者希望減少與中國的貿易和投資，惟也有近60%受訪者擔心對抗中國可能會對加拿大造成經濟後果。就此，加拿大政府正拓展印太區的其他經貿關係，加強供應鏈韌力。

更甚的是，連美企也擴大對中國半導體產業的投資力度，與拜登政府對着幹。數據顯示，從2017年至2020年間，美國創投公司、晶片產業巨擘和其他私人投資者，合共參與中國半導體產業的58宗投資交易，比前4年多出逾一倍。就連晶片龍頭英特爾也很積極，其向上海的晶片設計工具製造商概倫電子注資。此外，自2020年初以來，硅谷的紅杉資本、光速創投、經緯創投和紅點創投在中國的分公司，至少對中國晶片業進行67次注資，涉及的先進技術正是美國希望保持領先的。這些交易引發美國政府和國會警惕，有兩位參議員擬提出法案，審查美企在海外的投資，以及將供應鏈和科技產業關鍵資源給中俄等對手國家的相關做法，但美國全國商會等企業團體正游說反對法案。