太古城兩房則王　最新做價1206萬元

過年前買家趕入市，鰂魚涌太古城再錄成交，屋苑兩房則王，日前以1,206萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬透露，鰂魚涌太古城寧安閣高層A室，實用面積約580方呎，兩房則王間隔，附有連裝修，以1,206萬元易手，呎價約20,793元，新買家屬於用家，原業主於2014年3月以730萬元買入，持貨近8年，帳面獲利約476萬元，單位升值約65%。

●中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城1月暫錄得20宗租賃成交，平均實用呎租約37.2元，其中齊宮閣高層F室，實用面積約702方呎，三房間隔，望街景，以2.5萬元租出，呎租約35.6元。

●宏智物業梁志青指，筲箕灣居屋東旭苑D座高層8室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場以820萬元放售，日前以784.2萬元售出，呎價約12,065元，原業主2001年以176萬元一手購入，持貨逾21年，帳面賺608.2萬元。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角康輝園低層C室，實用面積約1,175方呎，三房連工人房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,880萬元承接，呎價約1.6萬元，原業主於2004年6月以450萬元購入，持貨逾17年，帳面獲利1,430萬元，期內升值約3.2倍。

●世紀21北山梁淑儀指，北角仁寶閣高層D室，實用面積約297方呎，一房間隔，望街景，獲區外首置客以562萬元承接，呎價約18,923元，原業主於2000年9月以138萬元購入上址自住，持貨21年多帳面獲利424萬元，期內升值近3.1倍。

●美聯王俊安表示，銅鑼灣瑆華高層D室，實用面積約610方呎，套兩房設計，獲同區客以月租3.35萬元承租，呎租約54.9元，業主於2015年3月以約1,864.1萬元購入。

●利嘉閣游焯偉稱，渣甸山衛信道雙號頂層連天台單位，實用面積約1,262方呎，套三房間隔，零議價下售3,980萬元，呎價約31,537元，原業主於2018年7月以約2,502萬元購入，持貨約3年帳面獲利約1,478萬元，物業升值約59%。

●香港置業郭詠詩表示，香港仔登峰．南岸中高層B室，實用面積約254方呎，一房間隔，望海景，以1.48萬元放租約2星期後，獲區內客接洽，議價後減價300元，以1.45萬元承租，呎租約57元，原業主於2021年11月以約583.8萬元購入。

●美聯丘松原指，香港仔南津．迎岸中層C室，實用面積約194方呎，開放式間隔，有儲物室，連露台，租客原本居於新界區，由於公司搬入南區，為方便上班，以月租1萬元承租，呎租約51.5元。

●中原黃家俊透露，南區貝沙灣2期5座低層B室，實用面積約1,376方呎，套三房間隔，享全海景，以3,830萬元連車位易手，呎價約27,834元，原業主於2009年以1,900萬元連車位買入，持貨13年帳面獲利1,930萬元，單位升值超過1倍。

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九龍區

●香港置業胡耀才稱，啟德嘉峯匯1A座中層G室，實用面積約459方呎，兩房連露台間隔，享內園景，輕微議價500元，以每月1.75萬元承租單位，呎租約38.1元，業主於2020年3月以約1033.4萬元購入。

●中原賴仲軒表示，九龍灣德福花園1月至今暫錄4宗買賣，平均實用呎價約13,501元，包括Q座低層5室，實用面積約417方呎，一房間隔，以590萬元易手，呎價約14,149元，新買家為同區上車客，原業主於2017年3月以535萬元購位，持貨近5年帳面僅獲利55萬元。

●美聯黃家樂稱，九龍城御崗軒高層單位，實用面積約389方呎，兩房間隔，吸引區內客承租，每月租金1.7萬元，據悉較原叫價1.98萬元，調減2,800元，減幅達14%，呎租約43.7元，業主於2021年7月斥資750萬元購入，回報率約2.7厘。

●中原黃家全指，奧運站帝柏海灣今年錄首宗買賣，單位為2座低層F室，實用面積約469方呎，兩房間隔，以1,125萬元成交，呎價約23,987元，原業主早於2001年5月僅以273萬元購入，持貨超過20年沽貨帳面獲利852萬元，期內大幅升值逾3.1倍。

●美聯黃永財透露，長沙灣愛海頌5B座中層B室，實用面積約771方呎，套三房連儲物房間隔，吸引區內客承租，每月租金3萬元，呎租約38.9元，業主於2021年5月以1,411.2萬元購入，按現水平租金計，回報率約2.6厘。

●利嘉閣邱家仁指，長沙灣泓景臺2座中層F室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望海景，日前以896萬元沽出，呎價約18,286元，屋苑1月暫錄2宗買賣，現時約有100個單位放售。

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新界區

●中原黃超華稱，疫情升溫下，業主議價空間持續擴大，荃灣區睇樓量回升，全區1月累錄約27宗二手買賣，包括愉景新城4座中層B室，實用面積約474方呎，兩房間隔，叫價760萬元，原業主自用，見疫情反覆，看淡後市，決定鎖定利潤，沽貨套現，最終減價33萬元，以727萬元沽出，呎價約15,338元，新買家為外區上車客。

●利嘉閣司徒俊傑表示，葵涌嘉翠園1座中層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望市景，原業主3年前為單位進行全新裝修，原開價620萬元，經議價後減價28萬或約4.5%，至近日以592萬元沽出，呎價約12,731元，新買家為外區上車客。

●中原葉津榮指，屯門卓爾居7座低層A室，實用面積約521方呎，兩房間隔，叫價760萬元，累減55萬元或7%，以705萬元沽出，呎價約13,532元，新買家為外區上車客，睇樓已一段時間，見最近業主叫價態度軟化，趁機大膽還價入市。

●美聯羅立恒表示，屯門時代廣場今年錄首宗租賃成交，包括E座中層7室，實用面積約272方呎，一房間隔，吸引區內客以1萬元承租，呎租約36.8元，業主在2021年10月以465萬元購入，租金回報率近2.6厘。

●中原林頌宜表示，元朗YOHO Town剛錄本月首宗買賣，單位為5座低層C室，實用面積約393方呎，兩房間隔，叫價715萬元，最終減至688萬元沽出，呎價約17,506元，原業主於2017年2月以470萬元購入自用，因將新增家庭成員，升級購入同區新盤大單位，帳面獲利218萬元，賺幅約46%。

●美聯徐君寶稱，元朗朗庭園1座高層C室，實用面積約434方呎，兩房間隔，望公園景，叫價685萬元放售，減價至663.8萬元獲用家購入，呎價約15,295元，料屬同類型單位新高，原業主2007年4月以137萬元購入，帳面賺約526.8萬元，升值逾3.4倍。

●利嘉閣黃靜顏指，上水居屋彩蒲苑C座低層5室，實用面積約363方呎，兩房間隔，享內園景，日前以1萬元獲承租，比市價價低約4%，呎租約28元，屋苑現時有約10個單位放租，月租最低叫價由1.05萬元起。

●中原呂學維透露，粉嶺牽晴間1月暫錄約5宗買賣，包括12座中層B室，實用面積約634方呎，套三房間隔，議價後以860萬元獲承接，呎價約13,565元，原業主則於2013年以533萬元購入上址，持貨約8年帳面獲利327萬元，單位升值約61.4%。

●中原侯惠良表示，沙田第一城1月暫錄約10宗成交，對比上月同期錄6宗增加，屋苑37座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以525萬元易手，呎價約18,486元，原業主則於2014年以348萬元購入，持貨7年帳面獲利約177萬元，期內升值約50.9%。

●中原黎宗文指，沙田富豪花園最新錄I座中層F室，實用面積約465方呎，兩房間隔，日前以680萬元易手，呎價約14,624元，原業主則於2005年以184萬元購入，持貨16年帳面獲利約496萬元，單位升值約2.7倍。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山薈朗新近錄得1座低層連平台戶，實用面積約200方呎，開放式間隔，日前以398萬元易手，呎價約19,900元，原業主於2016年以321萬元購入，持貨約5年帳面獲利約77萬元，單位升值約24%。

●世紀21奇豐胡佩碧透露，馬鞍山翠擁華庭2座高層D室，實用面積約702方呎，三房間隔，原先開價950萬元，放盤1個月，減價60萬元或減幅6.3%，以890萬元成交，呎價約12,678元，原業主於2014年10月購入，當時作價680萬元，持貨7年多帳面獲利210萬元，單位期內升值約31%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山薈晴2座中層B1室，實用面積約237方呎，屬開放式間隔，單位原叫價430萬元，放盤兩個月，以425萬元沽出，呎價約17,932元，原業主於2018年4月以377萬元購入，持貨約4年帳面獲利48萬元，單位期內升值約13%。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山泓碧3座中層F室，實用面積約310方呎，一房間隔，以月租1.3萬元租出，呎租約41.9元，業主於2019年3月購入上址，當時作價537萬元。

●美聯陳少鴻透露，馬鞍山居屋富寶花園錄今年首宗二手買賣，單位為1座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，於未補價第二市場以340萬元成交，呎價約7,889元，原業主於約1993年8月以約68.8萬元購入，持貨28年帳面獲利271.2萬元，物業升值約3.94倍。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢濤苑6座低層單位，實用面積約912方呎，三房雙套房間隔，望園池景，連平台約588方呎，以1,414萬元連車位成交，呎價約15,504元，原業主於2018年8月以1,448萬元購入，持貨3年多帳面蝕34萬元，單位期內跌價約2%。

●利嘉閣羅志雄表示，將軍澳都會駅9座低層C室，實用面積約731方呎，套三房連儲物室間隔，望市鎮景，近日以999萬元易手，呎價約13,666元，新買家網上物色放盤，其後只睇樓一次，還價成交，屋苑現時約有276個單位放售。

●利嘉閣鄧達榮透露，將軍澳新都城1期6座低層H室，實用面積約526方呎，套三房間隔，望海景，新近以867萬元沽出，呎價約16,483元，原業主於2006年10月以約247萬元購入，持貨約15年帳面獲利約620萬元，物業升值約2.5倍。

●中原柯勇指，將軍澳領峯1月錄首宗買賣，單位為8座右翼中層C室，實用面積約654方呎，套三房間隔，以886萬元易手，呎價約13,547元，原業主於2016年6月以549萬元購入，帳面獲利337萬元離場，約5年多升值約61%。

●香港置業李隆基表示，將軍澳帝景灣6座低層H室，望內園景，兩房間隔連儲物房間隔，實用面積約586方呎，以約1,100萬元放盤約2個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約100萬元，以約1,100萬元成交，呎價約16,978元，新買家為換樓客，睇樓兩次後即拍板承接，原業主於2017年1月以約745萬元購入，轉售帳面賺約255萬元，物業升值約34%。

●世紀21物業魏仕良表示，將軍澳居屋寶明苑A座低層12室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望內園景，單位於去年4月於放盤，同時於補價自由市場及未補價第二市場放售，分別叫價560萬及410萬元，經過多次調整叫價，累減20.5萬元，最終獲區內買家連地價以539.5萬元承接，呎價約12,664元。