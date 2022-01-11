新盤推售無懼疫情 屯門錄逾1.8億元洋房成交
2022年01月11日 21:48
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新一波疫情來勢洶洶，但有發展商繼續展開推盤部盤。長沙灣項目公布最新部署，繼上載樓書後，有機會本周開價，並於月內銷售。同時，新盤市場交投雖然疏落，卻屢高價成交，除了屯門有洋房以逾1.84億元售出外，上環亦有一房單位呎價刷新紀錄。
●長沙灣映築最快本周開價
恒基地產(00012)與市建局合作發展的九龍長沙灣映築，已經上載樓書。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民稱，項目有機會本周開價及開放示範單位，預計本月開售。
他指出，項目提供337伙，該盤7樓或以上樓層提供兩房及三房單位，住客會所設於3樓，以大自然及日式禪風作主題，冀打造城市綠洲，另基座設有商場。該盤距離港鐵長沙灣站約3分鐘步程。
對於在疫情反覆下推盤，他表示由2020年初起，大家已習慣在新常態下工作與生活，加上售樓處防疫措施充足，故據公司的原則，當售樓的準備工作成熟，就會推售項目。他相信，市場的剛性需求，不會因疫情持續而減輕，因此對銷情不太擔心，展望市況亦會穩中帶樂觀。
發展商補充指，會一直關注疫情發展，並在售樓處設立一系列防疫措施，包括在售樓處門外設置紅外線體溫探測系統，入場人士需填寫健康申報表，將會安排每組準買家及代理人數上限為4人。售樓處亦會加強消毒衞生，放置空氣清新機，引入ZOONO霧化消毒工程，確保售樓處環境安全清潔。
據項目的樓書顯示，該盤設一座樓高33層的住宅大樓，提供337個單位。項目7樓及以上樓層的單位由發展商負責銷售，實用面積由322至457方呎，間隔為兩房及至三房，而標準樓層每層有12伙，提供三部升降機。另設有6個頂層連天台單位。當中面積最細的單位為標準樓層的C室，實用面積322方呎，屬於兩房間隔。
此外，項目的5樓及6樓設有19伙，為市區重建局作樓換樓之用，面積介乎323至769方呎。據樓書顯示，項目地庫1樓設有12個住宅停車位，3樓的住客會所室內及室外佔地10,579方呎。項目關鍵日期為2023年6月30日。
●上環CAINE HILL一房連平台戶呎價約36,255元創新高
儘管疫情肆虐，但新盤市場依然錄得高價成交。恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL，周二(11日)沽出一伙連平台戶，單位為3樓A室，實用面積251方呎，連276方呎平台，屬一房間隔，以910萬元售出，成交呎價約36,255元，呎價創項目新高。項目至今累售84伙，佔全盤187伙的45%，套現逾6.38億元。
●屯門青山灣瑧譽洋房1.84億元沽
新盤市場再錄得大額成交，保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣瑧譽，周二(11日)透過招標售出10號洋房及10號居室，該洋房樓高3層，實用面積分別為5,199方呎及615方呎，另設有916方呎花園、1,168方呎天台及312方呎平台，採五套房連儲物室間隔，另設有兩個停車位及私人升降機。該洋房以逾1.84億元沽出。
●屯門御海灣II周六賣22伙
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的屯門御海灣II，公布最新銷售安排，落實於周六(15日)以先到先得形式發售22伙。單位實用面積介乎由255方呎至448方呎，包括6個開放式單位、14個一房單位及2個兩房單位。售價方面，扣除最高22%折扣優惠後，折實價由493.08萬元至903.79萬元。
●元朗站The YOHO Hub新增一宗取消交易個案
近日疫情反覆之際，新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub新增一宗取消交易個案。據項目成交紀錄冊，項目的第3座7樓G室，實用面積435方呎，屬兩房間隔，於本月2日、即該盤的次輪銷情中以895.71萬元售出，呎價約20,591元。惟交易於簽訂臨時買賣合約後再未有進展，料已遭買家取消交易。資料顯示，該盤累計錄得4宗同類個案。
●屯門恆大‧珺瓏灣錄交易告吹個案
中國恒大(03333)旗下公司發展的屯門恆大‧珺瓏灣，被地產代理入稟高院追討佣金之際，新近錄得一宗交易告吹個案。項目的1期2A座19樓D室，實用面積383方呎，屬兩房間隔，原本分別於2020年9月19日及9月25日，簽署臨時買賣合約及正式買賣合約，以659.1萬元沽出，惟交易於周一(10日)顯示為已終止買賣合約。
●日出康城LP10三房1761萬元沽
臨海新盤不乏捧場客。南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周二(11日)錄得第1A座9樓C室的成交，實用面積922方呎，採三房間隔，以1,761.6萬元成交，實用呎價約19,106元。該盤累計本月已售出4伙。
●白石角海日灣連沽2伙四房
據一手銷售資訊網資料，大埔白石角海日灣周二(11日)連沽2伙，共涉及5,518.1萬元。其中包括COURT D第1座7樓A室，實用面積1,533方呎，屬四房間隔，另設儲物室，透過招標以2,646.2萬元成交，呎價約17,262元。另COURT D第1座9樓A室，面積及間隔相同，以2,871.9萬元成交，呎價約18,734元。