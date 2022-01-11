新盤推售無懼疫情　屯門錄逾1.8億元洋房成交

新一波疫情來勢洶洶，但有發展商繼續展開推盤部盤。長沙灣項目公布最新部署，繼上載樓書後，有機會本周開價，並於月內銷售。同時，新盤市場交投雖然疏落，卻屢高價成交，除了屯門有洋房以逾1.84億元售出外，上環亦有一房單位呎價刷新紀錄。

●長沙灣映築最快本周開價

他指出，項目提供337伙，該盤7樓或以上樓層提供兩房及三房單位，住客會所設於3樓，以大自然及日式禪風作主題，冀打造城市綠洲，另基座設有商場。該盤距離港鐵長沙灣站約3分鐘步程。

對於在疫情反覆下推盤，他表示由2020年初起，大家已習慣在新常態下工作與生活，加上售樓處防疫措施充足，故據公司的原則，當售樓的準備工作成熟，就會推售項目。他相信，市場的剛性需求，不會因疫情持續而減輕，因此對銷情不太擔心，展望市況亦會穩中帶樂觀。

發展商補充指，會一直關注疫情發展，並在售樓處設立一系列防疫措施，包括在售樓處門外設置紅外線體溫探測系統，入場人士需填寫健康申報表，將會安排每組準買家及代理人數上限為4人。售樓處亦會加強消毒衞生，放置空氣清新機，引入ZOONO霧化消毒工程，確保售樓處環境安全清潔。

據項目的樓書顯示，該盤設一座樓高33層的住宅大樓，提供337個單位。項目7樓及以上樓層的單位由發展商負責銷售，實用面積由322至457方呎，間隔為兩房及至三房，而標準樓層每層有12伙，提供三部升降機。另設有6個頂層連天台單位。當中面積最細的單位為標準樓層的C室，實用面積322方呎，屬於兩房間隔。

此外，項目的5樓及6樓設有19伙，為市區重建局作樓換樓之用，面積介乎323至769方呎。據樓書顯示，項目地庫1樓設有12個住宅停車位，3樓的住客會所室內及室外佔地10,579方呎。項目關鍵日期為2023年6月30日。

●上環CAINE HILL一房連平台戶呎價約36,255元創新高

●屯門青山灣瑧譽洋房1.84億元沽

●屯門御海灣II周六賣22伙

●元朗站The YOHO Hub新增一宗取消交易個案

●屯門恆大‧珺瓏灣錄交易告吹個案

●日出康城LP10三房1761萬元沽

臨海新盤不乏捧場客。南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周二(11日)錄得第1A座9樓C室的成交，實用面積922方呎，採三房間隔，以1,761.6萬元成交，實用呎價約19,106元。該盤累計本月已售出4伙。

●白石角海日灣連沽2伙四房

據一手銷售資訊網資料，大埔白石角海日灣周二(11日)連沽2伙，共涉及5,518.1萬元。其中包括COURT D第1座7樓A室，實用面積1,533方呎，屬四房間隔，另設儲物室，透過招標以2,646.2萬元成交，呎價約17,262元。另COURT D第1座9樓A室，面積及間隔相同，以2,871.9萬元成交，呎價約18,734元。