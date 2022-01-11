世界銀行料今年全球經濟增長下滑至4.1%

世界銀行(World Bank)發布「全球經濟展望」報告，指出由於新冠肺炎變種病毒不斷擴散，加上通貨膨脹、債務與不平等情況增加，加劇經濟不確定性，預估全球經濟增長將從2021年的5.5%下降至今年的4.1%，2023年還將進一步下滑至3.2%。

該行指出，Omicron的快速擴散意味近期內疫情仍可能繼續擾亂經濟活動，加上包括美國與中國在內的主要經濟體成長減緩，也將壓縮新興市場與開發中經濟體的外部需求，持續的供應鏈瓶頸與通貨膨脹壓力、全球許多地區金融脆弱性增加等因素，意味經濟重創風險上升。

世銀總裁David Malpass表示，全球經濟面臨疫情、通貨膨脹與政策不確定性挑戰，政府支出與貨幣政策均無前例可循，不平等情況日益增加與安全挑戰對發展中國家尤其不利。

與此同時，報告預期已開發經濟體與新興市場和開發中經濟體的增長差異也將擴大，料發達經濟體經濟增長率將從2021年的5%下降到2022年的3.8%、2023年則為2.3%。新興市場與開發中經濟體經濟增長率預計將從2021年的6.3%，下降至2022年的4.6%、2023年的4.4%。

至於中國，由於疫情持續影響，以及中國政府對某些經濟領域收緊監管，報告預估中國經濟增長將從去年的8%，大幅下滑至今年的5.1%，明年則為5.3%。