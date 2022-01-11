【產經評論】中美博弈成夾心　港謀應對須革新

中美爭霸的大局已成，香港作為東西薈萃的國際大都會，過去政治風險幾乎是零，惟目前坐享「兩家茶禮」的局面已不復再。以美資為首的跨國企業，不再以香港作為地區總部，是出於政治立場，留不了自然也不足惜。更現實的做法，是香港須接受自身處境的改變，調整發展策略，從其他方面加強競爭力以補不足。始終在外資眼中，「利錢」是最重要的，一日中美未去到開打實戰的地步，外資不會放棄中國市場，香港亦不愁生意，只是未來得更靠攏內地發展，才能彰顯優勢。

去年，以香港作為地區總部的美國企業數目下降至18年新低，這顯然是中美博弈下美企的立場選擇，香港只有「受」的份兒，並無法扭轉局面。畢竟香港是中國的一部分，中美鬥爭，壁壘分明，香港不可能像以往般坐着就可四方通吃。

誠然，持續逾兩年的疫情不退，香港配合內地的「清零」防疫政策，施行國際旅行限制，大大影響跨國企業的人員流動，促使部分外商將地區辦公室遷至防疫政策與歐美更貼近的新加坡，從而加劇了外資流失及星港地區競爭。可同樣地，東西方的防疫政策不盡相同，香港只能二選一，既然要爭取早日與內地通關，就得配合內地防疫政策，最重要的是當疫後市面復常，香港有沒有本事吸引這些因為防疫限制而離港的外資回頭。從在港設總部的內地與外資企業此長彼消，可見內企在香港經濟的參與度日高，兩地經濟聯繫更加密切，強化與內地的經貿關係是香港經濟的出路。

事實上，即使美國如何制裁中國，美企仍在大賺中國市場的錢，典型例子有蘋果公司旗下智能手機，去年在內地市場穩居銷量第一，支持該企市值一度突破3萬億美元。可見只要內地市場持續對外開放，美企是不會輕言放棄中國市場。更何況，近年內地經濟質量提升，更率先着手處理房地產泡沫問題，相信對不少外資而言，內地市場的吸引力不減反增。

短期美國與內地經濟增長將有較鮮明的對比，可這個局面不會維持太久，皆因美國的資產泡沫，將隨着聯儲局啟動加息周期而破裂，反觀內地監管與疫情因素始終會有終結，且率先去槓桿的做法，將大減受美國風險外溢的衝擊。屆時，內地經濟可在新起點復甦，配合地區經貿聯繫，引導全球資金流由西轉東來。

明乎此，香港得接受政治風險轉變的現實，並設法加強兩地協作，抗衡外部衝擊。香港是進入中國的南大門，全球各地來華投資，香港的地理優勢沒有其他地區競爭對手能取代，包括新加坡，這一點外資們是心知肚明的。只要香港做好本分，當好中國的國際金融中心，助力人民幣國際化，自有生存空間。

最令人擔心的是，港府施政水平低劣，一個疫情更露盡千瘡百孔，這些年香港人心散亂，內部豈非無因？中國這艘世界巨艦正快速前進，不會等人。也許，香港極須一股新的力量始能破局，重新上路，以加快融入中國「新時代」！