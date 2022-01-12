東方日報B1：港人財兩失　美企料加快撤離

香港處於中美爭霸夾縫，加上社會內耗不斷，2022年僅剛踏入第二周，就有外媒警告香港今年「人財兩失」勢加劇。首先，雖然香港失業率低，但不妨以另一角度去看就業環境。統計處數據顯示，去年9至11月香港的就業人數為367.33萬人，比起2019年5至7月社會開始動盪時的就業人數約385.5萬縮減逾18萬人，尤以年輕人流失最嚴重！不僅如此，在港外資公司被政府防疫混亂嚇窒，逐步撤出香港！然而，本港金融界人士並不悲觀，在中資支持下，香港能於金融科技及內地「雙循環」國策中找到出路。

雖然香港最新失業率僅為4.1%，較2019年的3%水平相差約一個百分點，看似歌舞昇平，但究其原因是整體勞動人口同樣縮水。統計處數據顯示，勞動人口由2019年5至7月起，每次統計都呈下跌，目前已由當時的397萬人減少至383萬人，亦即是兩年間損失約14萬人，相信部分原因是不少人選擇「棄城」移民。

除本土人口流失外，美國乃至歐洲公司也逐步撤出，惹來外媒最新揣測，稱香港外籍人士和本地人的「出走潮」會在今年加劇，尤其夏季學年結束之時。統計顯示，去年將地區總部設在香港的美國公司減少約10%，跌至18年以來最低，主因是香港政局不穩，加上疫情「清零」策略被外資視為會削弱金融中心地位，吸引力驟降。美資遠去，取而代之是內地公司加快將總部設在香港，去年達到252家，按年增5%。來自內地的資產管理公司佔比也上升，香港證監會數據顯示，此類公司佔比由2010年的6%，到2020年增加至397家，佔比增至12%。來自內地的銀行家也在港步步高陞，擔任更高級職務。

招聘公司Sheffield Haworth亞洲區董事長羅伯茨（Simon Roberts）指，香港嚴格的防疫規定及社會動盪，嚇怕從事銀行和金融服務業的外資公司，它們紛重新考慮總部地點及派駐員工策略。若政府堅持現行抗疫措施，第三季或有更大規模的企業外流。

香港美國商會主席早泰娜（Tara Joseph）稱，許多總部在香港的公司擔心港府還會出台嚴苛的防疫政策，目前旅遊禁令已讓很多高管困於境外無法回港復職，打亂金融機構部署。日前就有傳滙豐環球銀行及資本市場主管，因港府檢疫政策而未有到港。

英國駐港商會執行董事格雷厄姆（David Graham）表示，港府突然出台的旅遊禁令使外資企業無所適從，特別是聖誕新年期間返回英國探親、原定今年1月返港的跨國公司高管。

事實上，香港近期受變種病毒Omicron重創，令航班大減，提高了不少進口貨的成本，由於物流成本可能在未來3周內飆升40%，供應鏈恐處爆裂臨界點，經濟前景難以看好。

既然外資傾向撤離，香港得靠「北水」支撐。金管局前總裁陳德霖周二出席論壇時表示，內地近期提到「雙循環」發展格局，是需要相互連接，香港作為國際金融中心，能成為當中的連接平台，迎接眾多的發展機遇，香港更有資格在金融科技或社會、環境及管治（ESG）中扮演重要角色。他又提到，本港中小企業正面對困難，包括跨境支付需時及開立銀行帳戶；中小企亦因缺乏資產，銀行難作信貸風險評估。

為助中小企，金管局再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。參與計劃下貿易融資貸款展期的企業客戶如有需要，在今年2至4月底期間到期的貸款，可再獲延長還款期90天。