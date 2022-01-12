富達：內地A股核心資產具有吸引力

外媒報道，富達國際中國區股票投資主管及基金經理周文群表示，從宏觀經濟來看，去年中國宏觀槓桿率下降，經濟增長速度明顯放緩；下半年開始受疫情反覆以及房地產調控影響，投資、消費和信貸需求都呈現疲弱狀態；海外市場則在經歷疫情快速恢復之後，經濟增長開始遇到瓶頸；年底則因Omicron變種病毒的快速傳播，為全球經濟復甦再次帶來不確定性。

不過，他續稱，進入2022年，對中國經濟見底回升更有信，認為內地政府在面對需求緊縮、供給衝擊、預期成長轉弱等三重壓力下，會推出有政策將穩定增長放在更重要的位置。

周文群認為，由於中國在應對疫情時始終維持正常的貨幣政策，預期2022年將有更多的政策空間來支持經濟發展。由於穩定增長被視為優先要務，相信中國的經濟結構性改革仍將持續；反觀海外市場，全球央行在經過兩年的巨量流動性投放後，許多國家可能面臨貨幣政策趨緊的壓力，在央行大幅擴張的資產負債表以及通膨壓力不斷升溫下，都將限制歐美政府再度寬鬆的可能性。

他表示，從業績加速增長和評估的角度來看，內地A股核心資產具有吸引力，這也是外資自2015年以來持續流入的原因，且相信此情況將持續；同時，富達認為在增長股領域，2022年投資者將更加注重安全邊際。在板塊佈局上，富達則更看好消費、建材、地產供應鏈等相關產業。