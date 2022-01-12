美股道指收漲183點　標指結束5連跌

美國聯儲局鷹派言論稍為軟化，美國股市周二(11日)由跌轉升。道指收報36,252點，升183點或0.51%；標指收報4,713點，升42點或0.92%，結束連續5日跌勢；納指收報15,153點，升210點或1.41%。

大型科技股帶動指數升勢，蘋果公司收升1.68%；亞馬遜、Netflix、Facebook母企Meta分別上漲2.4%、0.18%、1.92%。

面對通脹預期升溫，美國聯儲局官員近日立場趨向「鷹派」，預告將會加息來遏制通脹。不過，該局主席鮑威爾周二講話時，其強硬的立場稍為軟化，指聯儲局的貨幣政策「正常化的道路漫長」。

稍早前，摩根大通行政總裁戴蒙預期，通脹很可能比想像中嚴重，聯儲局今年將至少加息4次，期間會為市場帶來很多波動，企業會重新「計數」，惟總括而言，美國經濟能輕易承受加息一厘。

員工缺勤率上升是推高通脹原因之一，屠宰場工人因染疫而缺勤，令上周牛肉產量按年跌5.3%，周一的批發價則升1.3%，為去年8月以來最大升幅，惟影響或波及牛肉包裝行業，牛肉包裝商Cargill表示，缺勤狀況在旗下廠房有上升趨勢，但目前暫未影響營運。

陷入炒股爭議的聯儲局副主席克拉里達意外地宣布將離任時間提前兩周至周五。他於去年2月，曾在數日內沽出並再次購入價值相若的基金，而在他重新入市後翌日，聯儲局隨即宣布多項救市政策，時機巧合惹人懷疑。

華爾街人士包括銀行家、交易員等表示，Omicron變種病毒是拖累今年首次公開招股(IPO)市場表現的因素之一，影響部分原本計劃在本月初上市的企業，其他因素還包括市況波動和近期新股表現良莠不齊。正籌備上市的數碼廣告公司Aleph Group則宣布獲Twitter入股，但無披露詳情。