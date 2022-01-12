道指升183點　油價漲逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.6；港匯見7.795；離岸人民幣(CNH)報6.3747；美元兌日圓處115.33；歐元報1.1368，英鎊報1.3634。金價處1,821.03美元。布油報83.73美元，紐油處81.29美元。比特幣報4.28萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水340點。

●道指收報36,252點，升183點或0.51%；標指收報4,713點，升42點或0.92%，結束連續5日跌勢；納指收報15,153點，升210點或1.41%。

●港股ADR指數全日上漲，按比例計算，收報24,084點，升345點或1.43%。

●即月恒生指數夜期收報23,994點，升291點，高水255點，成交25,489張。

●聯儲局主席鮑威爾周二(11日)講話時，其「鷹派」立場稍為軟化，指聯儲局的貨幣政策「正常化的道路漫長」。

●世界銀行表示，由於新冠肺炎疫情、財政支持下降和持續的供應瓶頸，預計今年全球增長將「顯著」下降至4.1%。

●惠譽評級表示，預計美國聯儲局將在2022年加息兩次，2023年加息4次。

●紐約2月期油收報每桶81.22美元，升2.99美元或3.82%；布蘭特3月期油收報每桶83.72美元，升2.85美元或3.52%。

●紐約2月期金收報每安士1,818.5美元，升1.1%，連升3日，創近一周收市新高。

●英國富時100指數收報7,491點，升46點或0.62%；法國CAC指數收報7,183點，升67點或0.95%；德國DAX指數收報15,941點，升173點或1.1%。