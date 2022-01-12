陳錦興：碧桂園服務有望修復估值

去年，碧服進行兩次配股及一次可換股債集資，共籌約230億港元，主要用作擴張業務及策略收購。碧服落地三宗大型收併購，增加在管面積約2.8億平方米，雖然發展策略正確，但遇到去年下半年內房債務危機持續惡化，碧服股價亦受壓而大幅下挫。市場擔心物管股的增長無以為繼，因此強如碧服的估值也要不斷下調。

論業績，碧服中期營業額達115.6億元人民幣(下同)，按年升84.3%；純利21.1億元，按年升60.7%；毛利率保持在35%以上。而物業服務收費管理面積約6.44億平方米，合同管理面積約12.05億平方米，其物管龍頭地位穩固。即內房危機重重，市場仍預測碧服今年盈利增長可達40%以上。

碧服主席早前已承諾未來半年，不會在市場進行配售新股，亦不會減持，有利股價在低位逐步靠穩。內房市場今年有望走出弱勢，加上其盈利增長動力不變，有利其估值修復。現價預測市盈率已跌至20倍以下，估值吸引。建議44元吸納，向上阻力位53元，向下支持位為40元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)