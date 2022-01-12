陳樂怡：恒指難大升　24000料遇阻

美國加息預期升溫，縮表成為市場新焦點，引發資金在新舊經濟板塊輪動。美國10年期國債孳息率抽升至1.8厘，帶動權重金融股做好。不過，美國加息、縮表節奏為市場帶來不確定性，投資者觀望美國今日公布的去年12月通脹數據，預計將會突破7%，創40年新高，增強聯儲局加快收水的理據。同時，本港新冠肺炎疫情擴散，恒指進一步上升空間有限，阻力見於24,000點。

板塊方面，內地提出2022年穩增長要放到更突出的位置，並適度超前開展基建投資，基建相關板塊吸引資金流入。內媒報道，年初多地已有重大工程項目建設開工，截至1月10日，總投資規模已超過3萬億元人民幣。基建投資增加，加上預計內房調控政策今年將會輕微放寬，房地產投資及施工有望重拾節奏，雙雙利好水泥需求。目前水泥龍頭估值只得5倍預測市盈率左右，處於歷史底部，宜趁低收集。

另外，早前有傳今年地方政府不設「能耗雙控」目標，以及印尼對煤炭一度實施出口禁令，拖累新能源及傳統火電業務兼備的電力股。然而，相信內地不再一刀切減碳，避免再發生去年地方政府追趕進度拉閘限電的亂局。同時，不設年度目標並不代表放棄2030年碳達峰方向，市場對此似乎過於敏感。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)