內地去年12月份通脹率1.5%　低於預期

國家統計局公布，內地去年12月份居民居民消費價格指數(CPI)按年升1.5%，低於預期的1.7%，前值為2.3%，按月降0.3%。

至於生產物價指數(PPI)按年升10.3%，同樣低於預期的11.3%，前值為12.9%，按月降1.2%。

統計局表示，上月CPI由去年11月按月上漲0.4%轉為下降0.3%。其中，食品價格轉為按月下降0.6%，影響CPI下降約0.1個百分點。食品中，鮮菜上市量增加，價格高位回落，按月比較由去年11月上漲6.8%轉為下降8.3%；受季節性因素影響，鮮果價格上漲3.4%；冬季醃臘進入尾聲，加之生豬出欄有所加快，豬肉價格漲幅比去年11月大幅回落11.8個百分點。

按年比較，豬肉價格下降36.7%，降幅比去年11月按年擴大4個百分點；鮮菜價格上漲10.6%，漲幅比去年11月大幅回落20個百分點；淡水魚、雞蛋和食用植物油價格分別上漲16.7%、14.2%和9.0%，漲幅均有回落。

PPI方面，12月保供穩價政策效果持續顯現，疊加原油等部分國際大宗商品價格下跌影響，工業品價格有所回落。