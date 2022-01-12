【高盛推介】騰訊連升5日　資金留意淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股在上周四(6日)起從近期低位連日反彈，周三(12日)早段則突破470港元水平，最高見473元，突破近1個月高位。現報472.8元，升約2.8%，為連續第5日上升。據騰訊報表披露，騰訊昨日於聯交所回購44萬股，涉資約2.02億元。

據調查機構顯示，騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》及《王者榮耀》於去年全球收入均超過28億美元，分別為去年全球手遊暢銷榜第1和第2名，按年升9%及14.7%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金部署淡倉，過去3個交易日共錄得約2,820萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。認沽證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,280萬元。周二(11日)流入熊證的資金有約510萬元，並較集中在490元及480元收回區域的產品。

好倉方面，周二部署牛證的資金沽出430元以下收回價的產品，並見部分轉倉至較近收回價的產品。

進而觀察港股通資金流向，可見北水於周二繼續買入騰訊，錄得約6,300萬元資金淨買入。

騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿。

騰訊購15640，行使價500元，2022年3月28日到期，實際槓桿10.3倍，貼價、低街貨。

騰訊牛69884，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，新上市貼牛。

騰訊牛68346，收回價430元，行使價427.2元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽13630，行使價426.06元，2022年4月11日到期，實際槓桿8.4倍，貼價、低街貨。

騰訊沽12642，行使價399.8元，2022年3月21日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿。

騰訊熊54051，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率14.0倍，高槓桿近熊。

騰訊熊55184，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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