【高盛推介】騰訊連升5日 資金留意淡倉
2022年01月12日 10:23
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股在上周四(6日)起從近期低位連日反彈，周三(12日)早段則突破470港元水平，最高見473元，突破近1個月高位。現報472.8元，升約2.8%，為連續第5日上升。據騰訊報表披露，騰訊昨日於聯交所回購44萬股，涉資約2.02億元。
據調查機構顯示，騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》及《王者榮耀》於去年全球收入均超過28億美元，分別為去年全球手遊暢銷榜第1和第2名，按年升9%及14.7%。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金部署淡倉，過去3個交易日共錄得約2,820萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。認沽證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,280萬元。周二(11日)流入熊證的資金有約510萬元，並較集中在490元及480元收回區域的產品。
好倉方面，周二部署牛證的資金沽出430元以下收回價的產品，並見部分轉倉至較近收回價的產品。
進而觀察港股通資金流向，可見北水於周二繼續買入騰訊，錄得約6,300萬元資金淨買入。
投資者如看好，可善用轉倉策略作部署，例如日前買入的貼價認購證跟隨股價上漲，可沽出並轉倉部署價外的產品，從以鎖定部分利潤，同時以較少資金繼續捕捉騰訊升幅。認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的騰訊購(11762)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊購(15640)。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市騰訊牛(69884)，遠牛選擇可留意騰訊牛(68346)，與現價有約35及45元收回距離。
騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿。
騰訊購15640，行使價500元，2022年3月28日到期，實際槓桿10.3倍，貼價、低街貨。
騰訊牛69884，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，新上市貼牛。
騰訊牛68346，收回價430元，行使價427.2元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽(13630)。高槓桿的選擇可留意年期約2個月的騰訊沽(12642)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(54051)，遠熊選擇可留意騰訊熊(55184)，與現價有約25及45元收回距離。
騰訊沽13630，行使價426.06元，2022年4月11日到期，實際槓桿8.4倍，貼價、低街貨。
騰訊沽12642，行使價399.8元，2022年3月21日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿。
騰訊熊54051，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率14.0倍，高槓桿近熊。
騰訊熊55184，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk。