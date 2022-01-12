【高盛推介】京東突破300元關 5日大升超過兩成
2022年01月12日 11:13
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高盛(亞洲)有限責任公司：於上周四(6日)起連日反彈的京東集團，周三(12日)早段高開約8.7%後突破300港元關口，最高見303.4元，突破4周高位。現報301.6元，升約9.7%，為連續第5日上升，累計至今升超過20%。
有券商指京東近期股價雖受內地宏觀經濟、疫情等影響回落，但該行認為京東具有韌性的第一方及第三方零售業務，可繼續推動基本面穩健增長。並料2022年收入可保持逾20%的健康增長。該行給予京東「買入」評級，目標價453元。此外有報道指方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)，近日加速減持內地互聯網業者京東。
觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於周二(11日)獲資金轉向流入，有約90萬元。牛熊證方面，周二牛證及熊證皆獲資金繼續流入，當中流入牛證的資金有約40萬元，而周二流入熊證的資金則有約210萬元。
投資者如看好，牛證方面可留意屬貼牛的新上市京東牛(69889)，與現價有約40元收回距離。認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨京東購(19720)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨京東購(19141)。
京東牛69889，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，新上市貼牛。
京東購19720，行使價316.38元，2022年4月14日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。
京東購19141，行使價330.2元，2022年3月23日到期，實際槓桿7.0倍，高槓桿、低街貨。
投資者如看淡，需注意目前認沽證的選擇較少，2個月期以上的產品提供的槓桿亦只有約5倍，因此如欲選擇更高槓桿的產品，可選擇部署熊證，當中10%收回距離的產品仍有約7倍槓桿。認沽證方面可留意年期約3個月，屬貼價的京東沽(14532)。熊證方面可留意屬遠熊的京東熊(59633)，與現價有約30元收回距離。
京東沽14532，行使價277.8元，2022年4月14日到期，實際槓桿4.5倍，貼價。
京東熊59633，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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