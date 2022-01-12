【高盛推介】京東突破300元關　5日大升超過兩成

高盛(亞洲)有限責任公司：於上周四(6日)起連日反彈的京東集團，周三(12日)早段高開約8.7%後突破300港元關口，最高見303.4元，突破4周高位。現報301.6元，升約9.7%，為連續第5日上升，累計至今升超過20%。

有券商指京東近期股價雖受內地宏觀經濟、疫情等影響回落，但該行認為京東具有韌性的第一方及第三方零售業務，可繼續推動基本面穩健增長。並料2022年收入可保持逾20%的健康增長。該行給予京東「買入」評級，目標價453元。此外有報道指方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)，近日加速減持內地互聯網業者京東。

觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於周二(11日)獲資金轉向流入，有約90萬元。牛熊證方面，周二牛證及熊證皆獲資金繼續流入，當中流入牛證的資金有約40萬元，而周二流入熊證的資金則有約210萬元。

京東牛69889，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，新上市貼牛。

京東購19720，行使價316.38元，2022年4月14日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。

京東購19141，行使價330.2元，2022年3月23日到期，實際槓桿7.0倍，高槓桿、低街貨。

京東沽14532，行使價277.8元，2022年4月14日到期，實際槓桿4.5倍，貼價。

京東熊59633，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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