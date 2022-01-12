法興：2021年窩輪牛熊證成交升6.8%　佔大市成交降

法興回顧2021年香港輪證市場情況。法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，去年窩輪成交額及成交佔比重越牛熊證，窩輪總成交額2.64萬億港元，按年升19.1%；牛熊證總成交額2.17萬億元，按年跌5.1%。

由於去年大市成交按年升28.8%，所以窩輪和牛熊證佔整體大市成交比例均告下降，窩輪佔大市成交比例由2020年的6.9%降至2021年的6.4%；牛熊證佔大市成交比例則由7.2%降至5.3%。窩輪和牛熊證合計總成交4.81萬億元，按年升6.8%，佔大市成交比例由2020年的14.1%降至11.7%。

她指出，牛熊證成交下跌，原因與大市波幅增加，導致牛熊證被強制收回風險增加，使投資者減少以牛熊證部署有關。

蔡續稱，去年投資者選擇以較高槓桿產品作短線部署，較多選擇實際槓桿10至12倍的恒指認股證作部署，而這類產品多為中年期價外條款。恒指牛熊證方面，更進取地揀選現價距離收回價2%至5%的產品，實際槓桿35倍左右。

今年展望方面，法興證券上市產品銷售部董事周翰宏表示，今年有機會是轉勢年，大市首季波幅或依然較大，ATMX相關窩輪的引伸波幅偏高，同時牛熊證被強制收回的風險高，宜透過入市資金控制風險。

他預期今年市場關注的板塊包括對息口敏感的國際和內地金融類股份、有政策支持的綠色能源和電動車產業相關股份，以及ATMX為首的平台新經濟股。其中，平台新經濟股估值已跌至過去3年較低水平。該行預期今年整體輪證市場成交額會連續3年上升，總成交額佔比反彈至15%左右，但預期ATMX輪證產品上市數量略為回落約5%。

另他引述法興預測，最悲觀情況下今年恒指跌至20,200點，原因可能是佔指數比重較大的大型新經濟股受到更多官方限制和監管，但強調恒指出現大冧的機會不大，即使是疫情、聯儲局加息和縮表等因素已開始在股票價格上反映，相信不會令市場大幅波動。他預期港股今年續會有波動，但波動情況不會加劇，投資者持有窩輪牛熊證過夜的風險會小於去年。而該行預計恒指今年最牛看28,200點，中位為25,000點。