飛達帽業發盈喜　股價曾飆23%　今年訂單情況樂觀

公司副主席兼董事總經理顏寶鈴形容，上半年公司已「Fully-Book(ed)」，目前市場的需求已遠超供應，對今年訂單情況感到樂觀，相信是美國經濟復甦，加上集團在孟加拉廠房的製造成本較低所致。

顏解釋，美國仍為公司最大市場，雖然當地很多人確診新冠肺炎，但當地採取與病毒共存的策略，市民生活正常，全部球賽、商業活動等也全部正常舉行，市場需求並沒有受到影響。她形容今年美國市場表現是「一枝獨秀」，不過仍有封城情況的英國市場增長比較慢，繼而讓歐洲的份額有所減少。

她坦言，「原材料成本一定增加，但客人都明白」，成本增加未帶來太大影響。公司今年沒有計劃加價，因仍在擴大生產線，廠房、機器可以共用，仍可降低成本。談及變種病毒Omicron蔓延，她指孟加拉工廠管理嚴謹，沒有什麼大的衝擊，仍然「開足工」。