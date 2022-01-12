Omicron恐再損全球供應鏈　中國政策成關鍵

外媒報道，由於新冠肺炎變種病毒Omicron迅速傳播，恐再導致大規模封城及停工，窒礙全球經濟復甦。作為世界工廠的中國，若無法控制迅速擴散的變種病毒，恐再使全球供應鏈陷入混亂。

Gartner供應鏈專家Thomas O'Connor表示，中國仍是全球製造業中心，如果中國再出現重大製造或物流停工，將對全球經濟環境產生巨大影響。滙豐控股亞洲經濟研究聯席主管Frederic Neumann亦指出，今年中國及亞洲地區Omicron病例激增，恐成為「所有供應鏈癱瘓之母」。

德國外貿協會(BGA)主席Dirk Jandura警告，全球供應鏈將出現大規模中斷，惟情況只是暫時性，目前尚未有崩潰的風險。他指出，儘管全球眾多批發商已採取行動，使供應鏈更加靈活，惟配送網路中斷的問題仍可能發生。現在難以保護自己完全免於全球疫情的影響，呼籲政府透過調降能源、電價等行動，為產業提供協助及支持。德國工商會表示，在物流業面臨人員短缺下，對於確診人數不斷上升感到擔憂，相關衝擊恐進一步影響食品零售和醫療生產等產業。

報道指，中國在過去兩年執行「清零」策略，工廠仍會保持開放。然而，自去年10月中以來，中國各地每天都傳出確診病例，代表可能需要更嚴格的措施來控制Omicron擴散，可能導致更多封城，對港口及工廠造成連鎖效應。隨着中國下月將舉辦冬季奧運會，「清零」策略不太可能會結束，政策制定者必須決定增加多少限制，並思考這將如何打擊已經放緩的經濟及全球貿易。