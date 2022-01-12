富邦基金(香港)新推2隻台股ETF　周四掛牌

富邦基金(香港)董事總監吳方俊坦言，半導體板塊去年有一定升幅，台積電的估值現價不便宜，惟是行內具代表性的公司，目前不少具潛力的台灣半導體公司知名度不高，許多外資未有持有，故台灣半導體板塊在估值上仍有值博率。

他指，隨元宇宙概念、電動車進一步發展，帶動半導體及晶片需求，並看好相關板塊中長期表現，又強調全球半導體超級周期未完。另引述會計師行報告指，全球半導體2024年規模達5,890億美元，年均複合增長率(CAGR)約7%，而以儲存用半導體CAGR增長可達近兩成。

他續指，全球十大晶片代工廠有四間總部位於台灣，台積電去年第三季代工市佔率更達53.1%，第三則是7.3%的聯電。不少全球著名電子品牌都依賴台灣生產的晶片，而台積電的三納米晶片預期第二季量產，其步伐比南韓三星更快，並料獲蘋果公司採用。

被問到日後有否意向發生相關的反向ETF，吳方俊指，台股表現穩定，未見市場對反向產品有需求，會密切留意市場環境變化而推出產品。公司背靠台灣金融集團富邦集團，藉母企豐富的ETF發行經驗為投資者帶來具差異化的產品，在台灣的資產產品具有一定優勢，但未來的產品不會只追蹤台股，也會覆蓋其他地區。

值得留意的是，上述2隻ETF追蹤台幣結算的資產，但ETF是美元計價，故當中涉及匯率風險。不過，吳氏指，台灣央行一直有財策控制匯率，認為台幣兌美元的匯價波動不是特別大。