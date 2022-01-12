花旗：美股今年增持8%　中港股市有追落後空間

花旗銀行發表今年環球投資前瞻，該行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預期，今年環球經濟增長達4.2%，明年則3.1%；通脹今年亦會維持3.4%，明年2.6%，但政府債息平均低於1厘，實際利率處於負數。

廖嘉豪表示，環球經濟及股市料尚未見頂，仍有上升空間，惟正從周期早段反彈過渡至溫和增長階段；預測標普500指數今年目標升至5,100點。他指，去年第4季美股盈利料增長近20%，表現強勁或支持今年盈利，預測增長約8% ；亦預期整體股息或增長10至15%，惟擔心聯儲局「鷹派」取態，以及疫情及通脹問題情況影響股市表現。

該行預期，聯儲局將於今年3月開始加息，2022年全年共加息4次；亦會於今年中開始縮減每月250億美元買債，亦在2至3個月後擴大至每月750億美元。廖氏指，聯儲局過去近40年加息周期，股平均回報仍逾6%；同時聯儲局亦會進行逆回購支撐市場，相信不會打擊市場信心。

港股近日走強，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖認為，隨着內地去年底國策轉向，對科技企業等監管政策轉穩，資金亦回流股市；他指中港股市有追趕落後的空間，但呼籲投資者「不要過分樂觀」，切記分散投資。他預期今年中恒指將在2.6萬水平，年尾則是2.8萬。