黃恆德：香港財富管理對高增值人士具吸引力

家族辦公室近年迅速發展，投資推廣署財經及金融行業主管兼家族辦公室環球主管黃恆德表示，香港作為亞洲最大的國際資產管理中心，亦是亞洲最大的國際私人財富管理中心，加上背靠中國、同時面向世界，家族辨公室收到超過50個來自不同地區的查詢，顯示香港作為「超級連繫人」(super-connector)的獨特定位對高增值人士有莫大吸引力。

黃恆德提到，大灣區發展、「跨境理財通」等舉措，有助提升內地與香港互聯互通的品質、深度和廣度，讓全球資產管理公司、家族辦公室及超高淨值人士，均可利用香港這個開放平台，投資內地不同的財資產品，而內地的資管公司和超高淨值人士同樣可經此管道涉足本港財資市場。

投資推廣署的家族辦公室專責團隊已於去年6月底投入運作，為有興趣來港營辦家族辦公室者提供一站式支援服務。目前，已接獲超過50個來自不同地區的查詢；香港的私募股權及風險投資公司數量達500多家。

隨着亞洲區內經濟體增長，區內超高淨值人士預計到2025年將增長至超過16萬，對設立家族辦公室產生龐大需求。為更有效管理環境、社會及管治(ESG)投資的相關風險及提升投資回報，市場上不少家族辦公室一般會為客戶作多元化資產配置，並落實一系列措施以滿足客戶需求及分散風險。