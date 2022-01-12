油價穩升 道期漲71點
2022年01月12日 16:13
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美匯指數報95.67；港匯見7.7962；離岸人民幣(CNH)報6.3702；美元兌日圓報115.41；歐元企1.1361，英鎊處1.3633。金價跌至1,817美元。油價穩升，布油升上84美元，紐油直逼82美元。比特幣升1%，至4.27萬美元水平。道指期貨升71點。
●市後關注點
18:00 歐元區去年11月工業生產（按年）
21:30 美國去年12月消費物價指數（CPI）（按年）
●恒生指數重上24,000點，全日收報24,402點，升663點或2.79%。國企指數收報8,612點，升243點或2.91%；科技指數收報5,899點，升280點或4.99%。主板成交約1,536億港元。https://bit.ly/3nlmbCa
-飛達帽業發盈喜，股價收漲9.5%，今年訂單情況樂觀。
-法興：2021年窩輪牛熊證成交升6.8%，佔大市成交降。
-中海油預告派息，花旗上望目標11.9元，摩通續叫「增持」。
●滬綜指收升29點，新冠檢測股繼續走強，九安醫療創新高。https://bit.ly/3nl16rz
●中國經濟：
-內地去年12月份通脹率1.5%，低於預期。
-去年海南離島免稅購物金額按年增8成。
-內地連續4年站穩全球第二大保險市場地位。
-博鰲亞洲論壇2022年年會春季舉辦，續以線上線下方式進行。
-冬奧已落地場景40.3萬個，數碼人民幣交易額達96億。
-內地監管要求券商規範代銷托管業務。
●傳華為向台灣挖角提升半導體封裝能力，圖破美國制裁。
●港交所與深交所簽訂戰略合作補充協議。
●傳蘋果公司與南韓零件商合作，組成Apple Car供應鏈。
●信不信由你！女股神預言美國二手車價將暴跌。
●賣翻新手機有市場？Back Market最新估值51億歐元。
●全球經濟：
-WEF報告：經濟加速復甦不樂觀，極端氣候為最大風險。
-世界銀行：全球經濟增長將顯著放緩。
-摩通：料加拿大1月開始加息，全年加5次。