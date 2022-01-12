惠峰國際：美國今年加息機會微　看好元宇宙等概念

受美國聯儲局加息預期影響，美股在新一年反覆波動，惟惠峰國際發展董事張玉峰仍看好今年美股表現，但承認波幅會較大及頻繁，但認為這並非壞事，因投機氣氛濃厚或能提醒投資者入市時需格外審慎，給予今年道指目標為37,000點，標指則為4,800至4,900點，惟目標不計及聯儲局加息因素。

美國高通脹持續，惟他認為從經濟角度而言看不到加息可能，以遏制通脹而加息的理由並不充分，雖然聯儲局目前取態偏「鷹」，認為舉動只是「出口術」。他認為即使當局選擇加息，最多加1至2次，就算縮表，料對股市影響最多3至4日。

張玉峰對通脹持樂觀態度，認為只是暫時性，政府應優先處理市場的供求、物流問題，因其是推高通脹其中一個主要原因，只要解決供求問題，其他經濟問題相信能迎刃而解。

張氏提及其他市場焦點如中美貿易戰，認為今年將會繼續，且較難在短時間內得到解決，警告投資者不應沾手在美上市的中概股。

元宇宙在去年討論度極高，張玉峰認為今年元宇宙熱潮將會持續，同時看好金融、SaaS(Software act as Service，軟件即服務)、電動車、疫情復甦概念板塊。其中，元宇宙中看好科技龍頭公司，包括蘋果公司(Apple Inc.)、晶片設計公司英偉達(NVIDIA)、晶片生產商超微半導體(AMD)、及微軟，其中由於他們的現金流充足。

他預期今年將出現元宇宙相關的併購，Apple及微軟將是其中領頭羊，因Apple作為科技公司急需轉型，元宇宙勢成它搶佔的市場。該企已不斷從Facebook母企Meta挖走精通元宇宙的技術人員。微軟雲端技術成熟，惟需其他公司技術發展元宇宙。