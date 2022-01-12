中銀料美國加息下　資金流出香港情況輕微

中銀香港首席經濟學家鄂志寰指，全球經濟增長續高於趨勢水平，但各國經濟復甦仍然分化，其中美國經濟較快增長，惟抑制通脹為主要挑戰。而內地經濟則以穩字當頭，今年增長料在5至5.5%之間。

她續稱，全球通脹及經濟復甦態勢、中美關係、貨幣政策調整等均帶來不確定性。若美國貨幣政策加快轉向，或為香港經濟、資產市場和資金流向帶來壓力。該行料今年全年本港經濟增長3%。

中銀香港資深經濟研究員蔡永雄認為，儘管本港拆息短期內或受新股活動、季/年結影響而波動，惟銀行體系結餘在香港金融管理局增發外匯基金票據後仍維持高水平，預期今年上半年港元流動性持續充裕。至於下半年則視乎美國加息步伐，惟即使美國今年加息3次，仍屬溫和加息，料中美息差為30點子，對拆息影響不大，出現資金流出香港的情況亦較微。

投資市場方面，中銀香港個人數字金融產品部資深財富顧問高耀豪表示，在全球延續復甦，政策逐漸回歸的基本面下，大類資產配置順序為股票、債券、黃金、商品。當中美股經濟韌性仍在，股票配置需求較強，建議標配美股，同時建議中國A股及港股。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，美國溫和加息，配合企業增長持續，預期股市或繼續跑贏債市，尤其亞太區市場。而新股市場或受惠港交所FINI優化、SPAC上市機制、人民幣計價港股等，利好企業來港集資及IPO發展。