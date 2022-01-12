金管擬兩年內引入加密貨幣新監管制度

香港金融管理局周三發布一份關於加密資產和穩定幣的討論文件，闡述對用作支付用途的穩定幣的監管制度的構思，邀請業界和公眾就有關的監管模式在今年3月31日或之前提出意見。預計會在今年7月前制訂計劃，引入新的或調整現有的監管制度，目標是在2023/24年之前引入新的監管制度。

金管局一方面歡迎金融創新帶來的好處，同時認為有必要監察及處理相關發展可能帶來的風險。其中特別關注加密資產近年顯著發展及其與金融體系關連日益加深這個課題。金管局在參考國際標準後，將以風險為本，以及「相同風險，相同監管」的方法，監管相關機構和活動。當中考慮的角度包括貨幣及金融穩定、用戶及投資者保障，以及可能涉及的詐騙與洗黑錢活動等。

近年，加密資產市值有顯著增長，估計約達2.2萬億美元 。機構及零售投資者亦日漸關注這類資產，反映加密資產與主流金融體系的關連越趨緊密。在香港，政府已公布會透過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，就虛擬資產服務提供者為加密資產在交易平台進行的活動制定發牌制度。

在參考國際標準後，金管局目前集中從三方面處理加密資產所帶來的影響，分別為可作支付用途的穩定幣、有關加密資產的投資者保障，以及認可機構與加密資產的業務關連，以履行金管局維持香港貨幣及銀行體系穩定的職責。

金管局總裁余偉文表示，加密資產的迅速發展，尤其是穩定幣，是國際監管機構關注的課題，因其可能為貨幣和金融穩定帶來風險。金管局期望制訂一個風險為本、務實和靈活的監管制度。