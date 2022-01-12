恆大‧珺瓏灣累售1725伙　套現逾85億元

王續指，自從與美聯物業達成協議後，項目在兩周迅即錄得多宗成交，後續會部署推出特色戶及洋房作銷售。他補充指，該盤往後將以英文名「Emerald Bay」作銷售及推廣。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，最新成交的8伙之中，有7伙為美聯物業所促成，成交價介乎約492.3萬元至678萬元。現時項目的餘貨當中，當有46伙標準一房戶待售，實用面積介乎約307方呎至325方呎，全數折實售價均低於600萬元。至於，有機會招標發售的洋房，實用面積介乎2,260方呎至2,420方呎，戶型分為四房及五房。

美聯物業營運總監張子存則指，項目的待售餘貨中，入場單位為2期5A座17樓L室，實用面積約321方呎，折實售價約500.7萬元，折實呎價約15,598元。