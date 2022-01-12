中央呼籲加快支出之際　地方政府賣地收入下滑

外國傳媒報道，就在中央呼籲加快支出以抵銷房地產市場滑坡影響，並讓經濟擺脫低迷之際，中國地方政府2021年土地出讓收入大多下滑，從而影響到他們的預算。

天風證券分析師孫彬彬等人周三(12日)在研究報告中表示，中國31個省市自治區中的13個省份2021年土地出讓金同比下滑超過20%，其中包括新疆、黑龍江、遼寧、吉林和山西。

另有10個省市的土地出讓金同比下滑幅度在20%以內，只有北京、上海和浙江等6個省市呈現正增長。還有兩個省份的情況不得而知。報告稱，雲南省今年僅完成了19%的全年預算，其他一些省份也遠低於目標。

土地出讓金的下滑說明房地產市場問題已影響到地方政府，去年下半年以來住宅銷售暴跌以及一些房地產公司的資金危機，使得開發商不願或無力充實土地儲備。這反過來可能削弱中國今年加快財政支出、適度超前開展基礎設施投資以穩定經濟的計劃。

根據追蹤中國128個城市土拍情況的克爾瑞匯總的數據，全年9月，超過1/4的地方政府招標地皮因沒有開發商競標而沒賣出去，這比例是至少2018年以來的最高水平。克爾瑞數據顯示，在監管機構放鬆了房地產行業融資限制後，這比例上個月降至16％。

根據天風證券的報告，地方政府可能不是把土地賣給資金短缺的開發商，而是會被迫更多依賴於地方政府融資平台拿地——實際上也就是賣給自己。天風證券的分析師們寫道，去年有不少地區都存在這種情況。這些地方政府融資平台是由地方政府設立的，用以為各種項目籌集資金和支付費用，但其財務狀況未列入官方資產負債表。

為了幫助地方政府增強支出能力，財政部已向各地提前下達了2022年新增專項債限額，就像往年中國高層迫切希望讓地方政府儘快借款和支出時一樣。據外媒周二(11日)報道，中國據稱計劃將2022年地方政府新增專項債額度設在與上年同一水平。2021年該額度為3.65萬億元人民幣。

根據財政部數據，2021年1至11月，各級政府國有土地使用權出讓收入合計6.8萬億元人民幣，同比增長3.8％。12月的土地使用權出讓收入通常是一年中最高的。該數據將於本月晚些時候公布。