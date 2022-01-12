【一文睇晒】各銀行因應疫情調整分行營業時間

Omicron變種病毒在港有蔓延趨勢，全港各銀行亦相繼調整各分行的營業時間，個別分行更被列入強制檢疫公告，而須短暫停業。東網幫你一文整理各行最新安排：

●滙豐銀行：營業時間至4點

滙豐銀行亦宣布，由周四(13日)起，所有零售銀行分行暫時提早關門，於星期一至五營業至下午4時，星期六則至中午12時。同時，該行13家日夜理財中心將會暫時關閉，相鄰的理財易中心則推持正常服務；滙豐中小企中心的營業時間亦調整至星期一至五的下午4 時。

兌換新鈔方面，該行指已預約的客戶可按照原定日子及時間前往指定分行；該行會按計劃於周四至周六(13日至15日)提早在早上8時營業，並於1月13日至31日，繼續於早上在分行派籌安排客戶輪候即日兌換新鈔。為保持社交距離，分行將會實施人流管制。

●渣打香港：兌換新鈔服務維持不變

渣打香港宣布，周四起該行全線分行、優先理財中心及優先私人理財中心營業時間，將更改星期一至五，上午10時至下午5時，星期六上午10時至下午1時；流動分行為星期一至五，上午10時至下午4時，周六休息。

惟兌換新鈔服務維持不變，1月13日至1月15日期間，全線分行仍會維持由上午8時起提供兌換新鈔服務。

●中銀香港

中國銀行(香港)宣布，因應防疫工作需要，由周四(13日)起將調整全港各區分行的營業時間，星期一至五的營業時間將調整為上午9時至下午4時，星期六則調整為上午9時至中午12時。

安泰邨銀行服務中心的營業時間改為星期二及四下午1時至下午4時，其餘時間照常休息；科學園銀行服務中心為星期一至五上午11時至下午6時，星期六照常休息；愉景灣銀行服務中心為星期一至五上午10時至下午5時，星期六上午10時至中午12時；香港科技大學分行分行則星期六休息。

另外，早前暫停營業的灣仔胡忠大廈分行將於周四起恢復服務。

●恒生銀行

恒生銀行宣布，因應疫情的發展，將由周四(13日)起，調整該行全線地面分行、港鐵站辦事處、流動分行及商務理財中心的營業時間，直至另行通知。

地面分行的營業時間改為星期一至五上午9時至下午4時，星期六上午9時至中午12時；港鐵站辦事處則為星期一至五上午10時至下午4時，星期六上午10時至中午12時。

流動分行的營業時間為星期一至五上午9時30分至下午4時；商務理財中心，星期一至五為上午9時至下午4時。兩網點均星期六休息。

●工銀亞洲

中國工商銀行(亞洲)宣布，因應疫情最新發展，該行屯門新墟及大興分行將於周四(13日)起暫停服務，直至另行通知。其他分行及個人理財中心的營業時間則維持不變。

●招商永隆

招商永隆銀行宣布，為配合防疫安排，各分行、「私人財富管理」及「私人銀行」將已由周二(11日)起，更改營業時間為周一至五上午9時30分至下午3時30分，周六為上午9時30分至下午1時。另外，高鐵站香港分行將暫停營業，直至另行通知。