康灃生物科技及七欣天向聯交所遞交上市申請

周三(12日)兩家中資公司向聯交所遞交上市申請，分別是尚未有盈利生物科技公司康灃生物科技，及中式海鮮餐廳集團七欣天。

康灃生物科技為醫療器械公司，主打冷凍治療。花旗及華泰國際為聯席保薦人。據初步招股文件，該公司目前在中國和海外共有104項註冊專利及40項待審批專利申請，並擁有17款在研冷凍治療產品管線，及6款商業化非冷凍治療的微創手術耗材產品。去年首三季，虧損按年擴大至9,295.7萬元人民幣(下同)，2020年同期蝕6,164.4萬元；研發開支按年飆1.88倍至7,464.6萬元；收入1,471.3萬元，按年增加1.76倍。

該公司曾進行4輪融資，先後引入私募基金高瓴資本、蘇州工業園區創業投資公司、青島市政府有份的青島海洋創新等作上市前投資者，分別持有上市前8.48%、5.39%及1.25%股份。是次集資所得將用於產品研發、商業化、策略收購，以及營運資金及一般企業用途。

另外，中式海鮮餐廳集團七欣天目前經營256家餐廳，計劃於2022年開設約70家新餐廳，2023年及2024年分別開設100家及130家新餐廳。截至2021年9月底止首三季，每家餐廳日均收入為2.53萬元，按年上升16.26%；堂食人均客單價按年增加11.96%至131元，翻桌率每日2.2次，按年微增0.2次；同店收入按年升31.93%。招銀及國泰君安為聯席保薦人。

七欣天於2021年首三季，盈利2.59億元，按年勁增1.61倍；收入按年上升49.41%至14.8億元，其中餐廳堂食佔83.1%，外賣則佔16.4%；所用原材料及耗材達6.3億元，按年增加30.29%，惟收入佔比按年下跌3.1個百分點至41.4%。公司指，已建立一整套自營綜合供應鏈管理體系及供應商管理網絡，以保障主要食材有穩定供應。