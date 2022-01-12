沙田第一城1月暫錄約13宗成交　對比上月同期增逾倍

儘管大市氣氛回軟，但市場仍具剛性需求，個別大型上車盤交投不俗，沙田第一城1月暫錄約13宗成交，對比上月同期約6宗大增逾倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●世紀21北山嚴智贇表示，北角城市花園14座低層F室，實用面積約598方呎，三房間隔，獲區外首置客以950萬元承接，呎價約15,886元。據了解，原業主於2008年10月以360萬元購入單位自住，持貨至今帳面獲利約590萬元，期內升值約1.6倍。

●中原林龍南指出，北角城市花園5座極高層D室，屬事故單位，實用面積約1,122方呎，三房連套房間隔，僅以1,278萬港元易手，呎價約11,390元，較市價大幅低近四成，而部分銀行亦未能對單位作出估價。據了解，原業主於1991年6月以222萬元買入單位，至今升值約1,056萬元，升幅約4.76倍。

●世紀21北山梁淑儀表示，新近錄得北角明暉大廈成交，單位為B座中層01室，實用面積229平方呎，1房間隔，座向北面，外望街景，獲區外首置客以459萬元承接，實用面積呎價20,044元，屬市價水平。據了解，原業主於2013年7月以326萬元購入上址自住，持貨8年多至今易手，帳面獲利133萬元，單位期內升值41%。

●美聯范浩銘表示，鰂魚涌太古城本月暫錄7宗買賣，鰂魚涌太古城海天閣低層C室，實用面積約792方呎，三房連套房間隔，以1,660萬元成交，呎價約20,960元。

●美聯陳子雄稱，西灣河藍灣半島2座低層E室，實用面積約566方呎，三房連套房間隔，屬屋苑優質放盤，原以每月租金約2.32萬元放租，減租後獲外區租客以2.25萬元承租，呎租約39.8元，原業主2019年買入單位現享租金回報近3厘。

●中原羅俊明表示，近日受第5波疫情影響，睇樓量減少，但仍有個別準買家相信疫情總會過去，把握機會於疫市中尋寶。大坑名門1座低層A室，實用面積約1,104方呎，三房套間隔，原叫價3,600萬元，終累減150萬元，以3,450萬元連車位易手，呎價約31,250元。原業主於2012年以約2,630萬元連車位買入，持貨至今帳面獲利約820萬元，單位升值約31.2%。

●中原鄭俊輝稱，筲箕灣廣場3座低層H室，實用面積約337方呎，兩房間隔，望內園景，叫價約555萬元，終減價25萬元或約5%，以530萬元易手，呎價約15,727元。原業主於2011年以243萬元買入單位，持貨11年帳面獲利約287萬元，升值約1.18倍。

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九龍

●中原黃惠霞表示，荔枝角曼克頓山本月暫錄2宗成交，屋苑2座低層B室，實用面積約1,361方呎，三房連套房間隔，去年5月以約3,600萬元放售，新買家與業主連番議價近2個多月，終達成共識以3,360萬元成交，呎價約24,688元。原業主於2008年3月以1,500萬元買入上址，持貨近14年帳面獲利約1,860萬元，單位升值約1.24倍。另一宗成交為1座中層A室，實用面積約1,846方呎，四房連雙套房間隔，屬屋苑最大面積的標準單位，成交價約4,580萬元，呎價約24,810元。屋苑現有約30個放盤，實用面積約538方呎的入門兩房單位，入場費約1,050萬元起。

●香港置業黃銘傑表示，旺角MOD 595高層B室，實用面積約374方呎，一房間隔，開價約720萬元，兩個月獲區內客接洽，減價約25萬元，以約695萬元成交，呎價約18,583元。原業主於2018年2月以約583萬元購入單位，是次轉售帳面賺約112萬元，物業升值近2成。

●中原程智聰表示，長沙灣弦雅近日陸續入伙，吸引年輕租客進駐，租賃交投轉旺，本月暫錄5宗租賃成交，平均實用呎租約50元。該盤低層D室，實用面積約212方呎，開放式間隔，成交月租約1.05萬元，呎租約49.5元。據了解，業主於2020年12月以446.6萬元一手買入單位，現享約2.8厘租金回報。

●香港置業朱碧其指出，何文田山畔2座低層G室，實用面積約381方呎，一房間隔，向西南望樓景，每月叫租約1.75萬元，放盤一個月減租1,000元，以約1.65萬元租出，呎租約43.3元，低市價約2%。。新租客為兩母女，睇樓一次即拍板承租。

●香港置業吳仁傑表示，啟德尚‧珒溋2座中層D室，實用面積約557方呎，兩房間隔，業主以月租約2.4萬元放租，約9天後即吸引外區客洽詢，議價後減租1,500元，以2.25萬元租出，呎租約40.4元。新租客為家庭客，睇樓兩次即拍板租用。資料顯示，業主於2019年11月以約1,358.4萬元購入上述單位，租金回報率約2厘。

●利嘉閣曾倩欣指出，旺角曉珀中層B室，實用面積約479方呎，兩房間隔，外望大坑東球場景，日前以月租約2.25萬元獲承租，呎租約47元。項目現時暫沒有其他租盤提供。

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新界

●美聯梁榮貴表示，馬鞍山居屋錦龍苑B座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，減價18萬元，已補價自由市場成交價502萬元，呎價約12,519元。原業主於2016年以420萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約82萬元，升值約19.5%。

●中原侯惠良稱，沙田第一城1月暫錄約13宗成交，對比上月同期約6宗顯著增加，屋苑46座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以約570萬元易手，呎價約18,750元。

●中原呂學維表示，粉嶺居屋榮福中心錄今年首宗成交，屋苑2座中層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，已補價自由市場價成交價445萬元，呎價約10,325元。原業主於2010年以123萬元購入上址，現轉售帳面獲利約322萬元，升值約2.6倍。

●利嘉閣鄧達榮指出，將軍澳新都城1期4座極高層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，外望開揚遠景，新近以695萬元易手，呎價約19,093元。據了解，原業主於2001年4月以約159萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約536萬元，物業升值約3.4倍。新都城現時有約60個單位放售，叫價由680萬元起。

●利嘉閣黃永全表示，元朗蝶翠峰1座低層F室，實用面積約569方呎，三房間隔，外望園景，原叫價630萬元，微減5萬元，以625萬元易手，呎價約10,984元。據悉，原業主於2013年1月以378萬元購入單位，現轉手帳面獲利約247萬元，物業升值約65.3%。上址為屋苑本月首宗二手成交，現有約30個單位放售，叫價由580萬元起。

●中原陳偉業表示，疫情擴散下，陸續有業主降價求售，吸引買家趁機入市平盤。東涌區睇樓量較上月底增加三至四成，成交亦顯著加快，本月累錄20宗住宅買賣，較上月同期倍升。其中區內居屋裕東苑D座低層1室，實用面積約646方呎，三房間隔，叫價480萬元，經議價後減價20.5萬元，未補價第二市場成交價約459.5萬元，呎價約7,113元。原業主於1997年2月以85.4萬元購入單位，現轉售帳面獲利374.1萬元，升值約4.4倍。

●利嘉閣梁桂華表示，屯門利寶大廈中層G室，實用面積約258方呎，原則兩房改為一房間隔，原每月叫租9,000元，放租不足一星期，減租200元或2.2%，以8,800元租出，呎租約34.1元。屋苑目前有約2個單位放租，叫租由8,500元起。

●中原葉津榮稱，臨近農曆新年，不少租客均加快租樓決定，屯門御半山1B座高層F室，實用面積約378方呎，一房間隔享山景，月租叫價1.3萬元，減租至1.2萬元租出，呎租約31.7元。新租客為一對年輕夫婦，項目鄰近家人住處，議價後爽快承租。業主於2018年6月以672.3萬元一手買入單位，現享約2.1厘租金回報。

●中原黎宗文表示，大圍恒峰花園2座高層B室，實用面積約867方呎，三房連套房間隔，日前以1,000萬元易手，呎價約11,534元。原業主於2002年以297萬元購入單位，是次沽出單位帳面獲利約703萬元，單位升值約2.4倍。

●世紀21 Q動力韓智恆表示，元朗PARK YOHO項目於5日內連錄4宗租務成交，其中PARK YOHO Venezia第3A座中層F室，實用面積約606方呎，三房間隔，望開揚山景及內園泳池景，放租7日即獲區內客以月租1.55萬元承租，呎租約25.6元。據了解，原業主於去年以750萬元購入單位，租金回報約2.5厘。

●世紀21物業(將軍澳)魏仕良稱，將軍澳新寶城6座高層連天台戶，實用面積約436方呎，兩房間隔，附有企理裝修，連約325方呎天台，去年12月放盤開價860萬元，减價35萬元，獲區內客以825萬元承接，呎價約18,922元。原業主於2009年以215萬元購入上址，近年作出租之用，於上月交吉出售，現帳面獲利約610萬元，升值約2.8倍。

●中原王勤學表示，元朗二手交投氣氛不俗，部分業主叫價態度軟化，減價盤不乏承接，惟有部分買家態度仍然觀望，延遲農曆新年後入市，該區本月至今錄得約36宗二手成交。該區帝庭居8座高層C室，實用面積約544方呎，兩房間隔，叫價660萬元，減價40萬元或6%，以約620萬元沽出，呎價約11,397元。原業主於2018年6月以580萬元買入單位，持貨至今帳面獲利40萬元，升值約7%。另同區蝶翠峰1座低層F室，實用面積約569方呎，三房間隔，叫價665萬元，亦減價40萬元，以625萬元沽出，呎價約10,984元。原業主於2013年1月以378萬元買入單位，現帳面獲利247萬元，升值約65.3%。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣藍澄灣3座低層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，外望園池及部分海景，單位去年10月開始放盤，原叫價660萬元，減價30萬元或約4.5%，以630萬元易手，呎價約13,969元。原業主於2004年9月以約161.8萬元購入單位，現轉手帳面獲利約468.2萬元，升值約2.9倍。藍澄灣現有約60個二手放盤，最低入場價由600萬元起。