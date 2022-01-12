美國上月通脹率達7%　創近40年新高

美國經濟正在承受於疫情期間「大撒幣」的苦果。最新公布的消費物價指數(CPI)顯示，上月通脹率7%，預合預期，繼續是1982年6月以來新高；扣除食品及能源的核心通脹為5.5%，高過預期的5.4%，為1991年2月以來新高。

在物價升溫壓力持續下，早已捨棄「通脹僅屬暫時」論調的聯儲局近日更連環放「鷹」，主席鮑威爾更明言有機會在今年內開始「縮表」，並稱由於資產負債表規模龐大，所以今次縮表步伐會比上次更快。

聯儲局的貨幣政策亦走向正常化的道路。鮑威爾出席國會聽證會上表示︰「如果我們未來不得不進行更多次加息，我們會這麼做」，並將使用政策工具來控制通脹。他強調，當局不會把確保物價穩定，放在比實現充分就業更為重要的位置，但又同時指出，側重點可能會發生轉變，當前更多是在關注通脹。

除了市場早有預期的加息外，他更直言，將在本月的議息會議中討論縮表的時間，更稱有機會在今年內開始，惟強調未作出最終決定，又指可能要兩次甚至四次會議才會有定案。

聯儲局透過量化寬鬆(QE)計劃增發貨幣，並以購買債券等資產的方式把現金注入市場，增加貨幣供應，此一過程大大擴張了該局的資產負債表(即持有債券總額)，這項政策旨在締造寬鬆信貸環境以提振經濟。然而，當經濟重回正軌，過剩的貨幣供應則會推高通脹，聯儲局除了加息外，亦會把原先增持的債券在市場上賣出，資產負債表也隨之收縮，即所謂的「縮表」。

一般而言，縮表是比加息更為激進的手段，因為前者會直接從市場中抽走現金流動性，減少貨幣供應。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預計，當局會在今年6月宣布「縮表」，並在7月採取行動，起初規模為每月250億美元，並且會在數月後增至每月750億美元。

花旗估計，聯儲局將於今年3月，即完成QE退市後立即開始加息，料全年共加息4次，較上月該局「點陣圖」中預測的加息3次更為激進。該行預期美元會繼續強勢，美匯指數未來一季有望升至97.52水平。

荷蘭國際集團(ING)則認為，鷹派的基調已經在市場上形成。該行表示，通脹超出聯儲局目標已成為市場公認的事實，鮑威爾的言論促使市場對縮表的預期提前，而債息曲線亦已開始反映今年加息4次。不過，由於當局已率先放鷹，所以市場對周三(12日)通脹數據的反應相對冷淡。

另邊廂，評級機構對美國加息路徑的預測明顯滯後於市場，惠譽預期今年會加息兩次，明顯少於市場預期。至於穆迪則預期，今年美國將加息3次，該機構於去年11月仍估計聯儲局在2023年前都不會加息。