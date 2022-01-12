新一波疫情衝擊　新盤日內僅錄3宗成交

新一波疫情之下，令發展商的推售計劃延遲，一手市場欠缺全新盤推售之下，交投漸漸疏落。綜合市場消息，周三(12日)暫僅錄得3宗成交。另一邊卻湧現多宗交易取消個案。

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王續指，自從與美聯物業達成協議後，項目在兩周迅即錄得多宗成交，後續會部署推出特色戶及洋房作銷售。他補充指，該盤往後將以英文名「Emerald Bay」作銷售及推廣。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，最新成交的8伙之中，有7伙為美聯物業所促成，成交價介乎約492.3萬元至678萬元。現時項目的餘貨當中，當有46伙標準一房戶待售，實用面積介乎約307方呎至325方呎，全數折實售價均低於600萬元。至於，有機會招標發售的洋房，實用面積介乎2,260方呎至2,420方呎，戶型分為四房及五房。

美聯物業營運總監張子存則指，項目的待售餘貨中，入場單位為2期5A座17樓L室，實用面積約321方呎，折實售價約500.7萬元，折實呎價約15,598元。

●上環CAINE HILL周一推3伙連平台戶招標

即將發售的單位包括3樓B室、3樓D室及3樓H室，面積分別為240方呎、247方呎及240方呎，附連的平台則分別有134方呎、156方呎及227方呎，全屬一房間隔。招標期由1月17日至3月18日，期間每日上午11時招標，下午3時截標。

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據項目成交紀錄冊顯示，上述9宗新增的個案，均於已經簽訂正式買賣合約，成交金額介乎422.7萬元至539.7萬元，總成交數字涉及4,502.2萬元。當中，位於3A座17樓B室，實用面積 310方呎，屬一房間隔，曾分別於去年2月24日及去年3月3日簽定臨時買賣合約及正式買賣合約，惟現時顯示交易已經終止。