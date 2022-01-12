美股全線上揚　電動車廠Lucid升2%

美國上月通脹飆至7%，符預期，未扭轉市場對聯儲局收水步伐預測。然而，美股周三(12日)仍然向上，更有大行唱好標指續升逾8%。道指升199點，至36,451點；標指升30點，至4,743點；以科技股為主的納指漲149點，至15,302點。

港股外圍方面，恒指夜期現報24,549點，升227點，高水147點。

惠峰國際發展董事張玉峰雖看好今年美股表現，但承認波幅會較大及頻繁，認為這並非壞事，因投機氣氛濃厚或能提醒投資者入市時需格外審慎，給予今年道指目標為37,000點，標指則為4,800至4,900點，惟該目標不計入聯儲局加息因素。張玉峰認為聯儲局今年加息機會極微，以遏制通脹而加息的理由亦不充分，雖然聯儲局目前取態偏「鷹」，但他認為此舉只是「出口術」，即使當局選擇加息，最多也只是加一至兩次。評級機構穆迪則認為今年將加息3次，變種病毒Omicron對經濟影響可能是暫時性。

花旗銀行則更樂觀，預測標指今年目標5,100點，因去年第四季美股盈利料增長近20%，表現強勁或支持今年盈利，預測增長約8%，而整體股息料能增長10至15%，惟擔心聯儲局「鷹派」取態，以及疫情和通脹問題會影響市況。

美股近日走勢向下，主要受加息預期衝擊的科技股影響，惟德美利證券認為散戶反而要趁這個時機吸納，其客戶在去年12月一波拋售潮後，本月重新入市，故美股仍具吸引力；投資研究公司Vanda指，有散戶大量買入大型科技股及交易所買賣基金(ETF)，停止買入虛擬貨幣等投機資產。

企業消息方面，Facebook(Fb)母企Meta讓送餐平台DoorDash創辦人徐迅(Tony Xu)加入其董事會，為Meta提供商業建議，該企在聲明中讚揚徐迅在科技及商業領域上的成就，認為他的經驗有助公司發展元宇宙領域。

電動車廠Lucid Motors計劃最快在2025年於沙特阿拉伯興建電動車廠，正與當地官員洽談，該企周三股價曾升2.15%。