禹洲集團提出交換票據及徵求同意修改條款

就於交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的尚未償還交換票據每1,000美元的本

金額而言，合資格持有人將收取交換代價，包括：(a)以現金償還之本金額50美元，(b)現金激勵額10美元，及(c)新票據本金總額950美元。新票據將按年利率7.8125%計息，並到期支付。新票據將於2023年1月21日到期。

公司預期沒有足夠的資金在到期時立即償還不同意交換的交換票據持有人所持票據，這可能會引發交換票據的違約事件以及本公司發行或擔保的其他美元票據以及其他融資的交叉違約。

在進行交換要約的同時，公司同時提出同意徵求，以獲得其他未償還本金總額為49.15億美元的美元票據持有人的必要同意，修改這些票據的條款，使公司能夠避免這些票據項下交叉違約和法院判決支付事件所導致的違約事件。

公司懇請所有舊票據的合資格持有人以舊票據交換年期較長的新票據，讓公司取得急需的財務穩定性以繼續持續經營。