東方日報B1：通脹兩極　美失控　華放慢

美國經濟正在承受「大撒幣」的後果，最新公布的通脹率處近40年新高紀錄，市場預期聯儲局勢會加快收緊貨幣政策；反觀，中國上月通脹低於市場預期，預料將會為放寬貨幣政策帶來空間。世界兩大強國的貨幣政策差異化，勢必衝擊全球金融市場格局，兩國貨幣戰將會進入另一個新階段！另方面，在美匯指數持續走強的預期下，人民幣相對貶值反而有助提振出口，成為內地經濟重拾高增長的一大助力。

美國最新公布消費物價指數(CPI)顯示，上月通脹率達7%，續創1982年來新高；扣除食品及能源的核心通脹5.5%，為近31年來新高。在物價升溫壓力持續下，早已捨棄「通脹僅屬暫時」論調的聯儲局近日連環放「鷹」，主席鮑威爾更明言或今年內開始縮表，並稱由於資產負債表規模龐大，所以縮表步伐會比上次更快。

美國勞工部公布，上月當地CPI按年漲7%，符合預期，漲幅比去年11月擴大0.2個百分點，主因燃料價格按年上漲近五成。CPI重要組成部分住宿成本(包括租金等)按年上漲4.1%。更大問題是上月扣除通脹後的實際工資按年下滑2.3%，意味民眾收入已追不上通脹，經濟已響起泡沫警號，更恐有滯脹之虞。

正因如此，聯儲局的幣策亦走向正常化道路。鮑威爾出席國會聽證會上表示︰「如未來不得不進行更多次加息，我們會這麼做」，並將使用政策工具來控制通脹。他強調，當局不會把確保物價穩定，放在比實現充分就業更重要的位置，但指出，側重點或發生轉變，當前更多是關注通脹。

除了市場早有預期的加息外，他更直言，將在本月的議息會議中討論縮表的時間，更稱有機會在今年內開始，惟強調未作出最終決定，又指可能要兩次，甚至4次會議才會有定案。

聯儲局透過量化寬鬆(QE)計劃增發貨幣，並以購買債券等資產的方式把現金注入市場，增加貨幣供應，此過程擴張該局資產負債表(即持有債券總額)，這項政策旨在締造寬鬆信貸環境以提振經濟。當經濟重回正軌，過剩的貨幣供應會推高通脹，聯儲局除了加息外，亦會把原先增持的債券在市場上賣出，資產負債表也隨之收縮，即所謂的縮表。

一般而言，縮表是比加息更為激進的手段，因為前者會直接從市場中抽走現金流動性，減少貨幣供應。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預計，當局會在今年6月宣布縮表，並在7月採取行動，起初規模為每月250億美元，並且會在數月後增至每月750億美元。

花旗估計，聯儲局將於今年3月，即完成QE退市後立即開始加息，料全年共加息4次，較上月該局「點陣圖」中預測的加息3次更為激進。該行預期美元會繼續強勢，美匯指數未來一季有望升至97.52水平。

荷蘭國際集團(ING)認為，鷹派的基調已在市場上形成。該行表示，通脹超出聯儲局目標已成為市場公認的事實，鮑威爾的言論促使市場對縮表預期提前，而債息曲線亦已開始反映今年加息4次。由於當局已率先放鷹，故市場對通脹數據相對冷淡。

另邊廂，評級機構對美國加息路徑的預測明顯滯後於市場，惠譽預期今年會加息兩次，明顯少於市場預期。至於穆迪則預期，今年美國將加息3次，該機構於去年11月仍估計聯儲局在2023年前都不會加息。

在全球通脹壓力飆升之際，去年12月中國消費及工業物價供需平衡，居民消費價格(CPI)和工業生產者出廠價格(PPI)俱超乎預期地放緩，按年升幅分別回落至1.5%及10.3%，前者重返「一字頭」，PPI升幅更回落至4個月低位。分析料，中國人民銀行削減政策利率如箭在弦，力保首季信貸需求迎來「開門紅」。

受豬肉價格按月漲幅收窄11.8個百分點、國際原油價格下行等影響，上月CPI按月轉跌0.3%。若扣除食品和能源價格，核心CPI按年漲幅維持1.2%。其中，食品價格已轉為下降1.2%，豬肉價格更狂減36.7%，減幅比11月擴大4個百分點；PPI顯著回落，按月亦轉跌1.2%，主因保供穩價政策力度加大帶動煤炭價續回落、國際原油及有色金屬價向下帶動內地相關行業價格下降，以及冬季鋼材及水泥等建築材料需求偏弱。

全年累計，內地CPI僅升0.9%，遠勝深陷通脹泥沼的歐美國家；PPI則按年漲8.1%，升幅雖為1995年後新高，但市場估計今年漲幅將掉頭回落，大華銀行集團料漲幅將放緩到4至6%，因單月來看，PPI高峰已過。

換言之，人行將有足夠空間推出更多「放水」措施。大華銀行集團相信，一年期中期借貸便利(MLF)利率將於本月調低0.05厘，以貼近上月一年期貸款市場報價利率(LPR)下調0.05厘的20個月來首次降息舉動。該行亦料，一年期LPR將於今年第二季前有機會下調0.1厘，至3.7厘，存款準備金率(RRR)亦可能再降低0.5個百分點即降準，引導貸款利率下行。

儘管去年12月新增人民幣貸款和社會融資增量規模，按月雙雙小幅回落，分別錄1.13萬億元及2.37萬億元人民幣(下同)，均不及預期，但截至去年12月底，廣義貨幣(M2)餘額為238.29萬億元，按年增9%，升幅創去年3月後高位，且初步統計社會融資規模存量為314.13萬億元，亦升10.3%，連續兩個月回升，兩者走勢接近，反映金融機構對實體經濟的資金支持並未減弱。去年全年計，新增人民幣貸款達19.95萬億元，按年足足多3,150億元。

有別於美國聯儲局處於加息前的窗口期，中方有意刺激信貸需求，確保經濟增長不至於徹底失速。尤其是內地CPI及PPI的升幅差距正逐步收窄，為寬鬆的貨幣政策打下基礎，故市場紛估計今年首季人行出手調整政策利率的機會率提高。

野村亦指，低通脹將增加人行小幅下調政策利率的可能性，即使降息的影響可能較微。在去年高基數且需求收縮下，預計本月PPI通脹將持續降至單位數，按年升9.4%。CPI方面，雖然今年的農曆新年假期時間較去年提早，可能會對本月的消費品價格產生一定上行壓力，但這可能會被因應新冠肺炎疫情而不斷升級的社會隔離措施所抵銷，故本月CPI通脹料放緩至1.2%，甚或下月降到1%。