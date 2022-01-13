大水喉！沙特主權財富基金擬今年向股市投資780億

外媒引述消息人士透露，沙特阿拉伯的主權財富基金計劃今年更深入公開市場，將額外投資約100億美元(約780億港元)至上市股票，以實現至2025年以前將資產至少翻倍的目標。

消息人士表示，由王儲穆罕默德·本·薩勒曼主持的公共投資基金(PIF)，正在尋求基於主題策略購買全球股票，焦點在電子商務和可再生能源等領域。除投資全球股票外，該基金還直接投資跨國公司及其本土交易。PIF的一位發言人拒絕置評。

沙特阿拉伯主權財富基金已積累了5,000億美元的資產，自2020年初疫情導致股市陷入混亂以來，該國自儲備中撥出400億美元至該基金，此後在全球市場中的角色愈來愈重要。

該基金使用這筆資金購買了包括花旗集團、臉書和遊輪營運商嘉年華等公司的股權，購入嘉年華股權幾個月後就轉手賣出。

該基金概述2021至2025年策略的一份文件指出，目標是「廣泛地發展和多元化PIF的國際投資組合，跨地域、資產類別和行業，以及遠離國內經濟和石油、天然氣行業。」

根據外媒匯編的數據，PIF的公開持股(包括持有的國內公司股份)價值已達到近2,000億美元，其中以Lucid Group Inc.和沙特電信為主。該基金由總裁Yasir Al Rumayyan管理，已制定出在2025年前將資產增加到超過4萬億里亞爾(約85萬億港元)的計劃。

據數據提供商Global SWF，一些主權基金的焦點已逐步從美國轉移至亞洲，其中PIF在去年底向中國申請了合格境外機構投資者牌照。