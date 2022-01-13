紐約期金連升4日　直撲1830美元水平

國際金價周三(12日)上揚，紐約2月期金收報每安士1,827.3美元，升8.8美元或0.5%，連升4日。美匯指數報94.97，跌0.68%。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示，即使市場繼續廣泛預期美國聯儲局在3月份首次加息，金價仍然「非常好」。他續說，從歷史上看，黃金傾向於在早期加息中定價，而目前金價走勢表明，市場已經消化加息的不利因素以及美元近期轉強的影響。

市場關注美國最新公布的消費物價指數(CPI)顯示，上月通脹率7%，預合預期，繼續是1982年6月以來新高；扣除食品及能源的核心通脹為5.5%，高過預期的5.4%，為1991年2月以來新高。

雖然黃金被認為是對沖通脹的對沖工具，但由此導致的利率上升會導致持有無息黃金資產的機會成本增加。

不過，High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，通脹壓力在未來幾周可能會繼續支撐金價，將其推高至1,830美元附近的技術阻力位上方。

由於通脹數據緩解了對加息速度快於預期的一些擔憂，美國股市的漲幅亦限制金價的上漲。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，黃金似乎處於有利位置，因為在金融市場確定聯儲局的資產負債表縮表之前，美國國債收益率不會大幅上漲，而且至少要再舉行幾次聯儲局會議才會發生這種情況。