美國通脹符預期　道指收漲38點

美國上月通脹飆至7%的近40年新高，但符合市場預期，市場消息有關數據後，美國股市周三(12日)靠穩。道指收報36,290點，升38點或0.11%；標指收報4,726點，升13點或0.28%；納指收報15,188點，升34點或0.23%。

惠峰國際發展董事張玉峰雖看好今年美股表現，但承認波幅會較大及頻繁，認為這並非壞事，因投機氣氛濃厚或能提醒投資者入市時需格外審慎，給予今年道指目標為37,000點，標指則為4,800至4,900點，惟該目標不計入聯儲局加息因素。張玉峰認為聯儲局今年加息機會極微，以遏制通脹而加息的理由亦不充分，雖然聯儲局目前取態偏「鷹」，但他認為此舉只是「出口術」，即使當局選擇加息，最多也只是加一至兩次。評級機構穆迪則認為今年將加息3次，變種病毒Omicron對經濟影響可能是暫時性。

花旗銀行則更樂觀，預測標指今年目標5,100點，因去年第四季美股盈利料增長近20%，表現強勁或支持今年盈利，預測增長約8%，而整體股息料能增長10至15%，惟擔心聯儲局「鷹派」取態，以及疫情和通脹問題會影響市況。

美股近日走勢向下，主要受加息預期衝擊的科技股影響，惟德美利證券認為散戶反而要趁這個時機吸納，其客戶在去年12月一波拋售潮後，本月重新入市，故美股仍具吸引力；投資研究公司Vanda指，有散戶大量買入大型科技股及交易所買賣基金(ETF)，停止買入虛擬貨幣等投機資產。