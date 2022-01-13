鄧建初：資金有限板塊輪動 炒股不炒市
2022年01月13日 07:00
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港股不振，成交持續低迷，醒目資金轉往美國炒作。然而，捱更抵夜，睡眠不足，會嚴重影響健康。為免得不償失，初哥選擇留港進行短炒。去年恒指由年初高位27,231插至年尾的23,397，下跌14%，部分股票跌幅巨大。初哥每日開市前分析市況，以圖表做主軸，揣摩市場心理為副，加上自創之「初哥炒股心法八式」來應市，回報超過七成，跑贏指數甚多。
過往曾受股民熱捧之新經濟股，除了股王騰訊(00700)跌幅逾18%較為輕微之外，另一巨無霸阿里巴巴(09988)則大瀉近五成；無盈利之生物科技股及視頻類股票，狂插至令人慘不忍睹程度；獲得逾千倍超額認購之明星股，大跌八成者比比皆是。
那批狂冧之新股，其實多屬並無盈利的公司，只是經過包裝、宣傳及輿論攻勢，鋪天蓋地推崇其業務獨特、前景如何秀麗，燒錢是擴大市場份額或研發新藥的前期投資，假以時日必定本利歸還之餘，還可大賺特賺，務求令市場受落，充滿幻想，一窩蜂去認購。僧多粥少之下，獲配股份少得可憐，加上新股有「安全港」保護，包銷商或有協議，要做好穩定股價的角色，形成上市初期易升難跌的局面。
隨後上市的公司，眼見市場受落，見獵心喜，紛紛將估值提高，變成上市價超貴。縱使大幅超額認購，亦逃不過掛牌潛水之命運，即使可以「安全港」護航，包銷商也不敢力托。近期有些新股能夠鯉魚翻身，箇中原因或與其降低公司本身估值上市有莫大關係。而本地人創辦之商湯(00020)受到美國政府之無理打壓，幾經波折終能成功上市，並獲得無形之手護駕，逆市大升，可謂物極必反。
市場多風派言論，眾多粉絲隨波逐流，造就了「螳螂捕蟬、黃雀在後」的大戶們可乘之機。上下其手，興風作浪，將大市舞上舞落，散戶看得暈頭轉向，思緒迷失。
經過多年新股上市數目繁衍，港股總市值大增，但參與買賣的資金卻減少。與港人單打獨鬥不同，北水特色是短時間一齊買入或沽出同一類板塊，利用「浴缸理論」炒法輪流轉，一眾股民被牽着鼻子走，不知風向，糊里糊塗地輸了多注本錢。
備受股民熱捧之新經濟股近一年來跌幅巨大，帶動恒指輾轉下跌。反觀以往無人問津的舊經濟股如電力股、過氣股王滙豐控股(00005)及中國移動(00941)等逆恒指而上升，引證現今恒生指數傾斜新經濟股之弊處。市場常說炒股不炒市是有道理的，可惜的是，恒指大跌是會影響股民投資/投機意欲，但願此一局面能夠改變過來，則是股民之福。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)