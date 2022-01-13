鄧建初：資金有限板塊輪動　炒股不炒市

港股不振，成交持續低迷，醒目資金轉往美國炒作。然而，捱更抵夜，睡眠不足，會嚴重影響健康。為免得不償失，初哥選擇留港進行短炒。去年恒指由年初高位27,231插至年尾的23,397，下跌14%，部分股票跌幅巨大。初哥每日開市前分析市況，以圖表做主軸，揣摩市場心理為副，加上自創之「初哥炒股心法八式」來應市，回報超過七成，跑贏指數甚多。

那批狂冧之新股，其實多屬並無盈利的公司，只是經過包裝、宣傳及輿論攻勢，鋪天蓋地推崇其業務獨特、前景如何秀麗，燒錢是擴大市場份額或研發新藥的前期投資，假以時日必定本利歸還之餘，還可大賺特賺，務求令市場受落，充滿幻想，一窩蜂去認購。僧多粥少之下，獲配股份少得可憐，加上新股有「安全港」保護，包銷商或有協議，要做好穩定股價的角色，形成上市初期易升難跌的局面。

市場多風派言論，眾多粉絲隨波逐流，造就了「螳螂捕蟬、黃雀在後」的大戶們可乘之機。上下其手，興風作浪，將大市舞上舞落，散戶看得暈頭轉向，思緒迷失。

經過多年新股上市數目繁衍，港股總市值大增，但參與買賣的資金卻減少。與港人單打獨鬥不同，北水特色是短時間一齊買入或沽出同一類板塊，利用「浴缸理論」炒法輪流轉，一眾股民被牽着鼻子走，不知風向，糊里糊塗地輸了多注本錢。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)