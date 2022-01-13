道指升38點　金價連升4日

●踏入亞洲時段，美匯指數報94.97；港匯見7.7913；離岸人民幣(CNH)報6.3601；美元兌日圓處114.63；歐元報1.1443，英鎊報1.3710。金價處1,825.87美元。布油報84.84美元，紐油處82.77美元。比特幣升3%，報4.4萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水200點。

●道指收報36,290點，升38點或0.11%；標指收報4,726點，升13點或0.28%；納指收報15,188點，升34點或0.23%。

●港股ADR指數全日上漲，按比例計算，收報24,566點，升163點或0.67%。

●即月恒生指數夜期收報24,490點，升168點，高水88點，成交27,748張。

●美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指美國經濟活動在2021年最後幾周溫和擴張，但供應鏈問題和勞動力短缺問題持續存在，仍然限制經濟增速。

●美國總統拜登表示，美國在緩和物價上漲速度方面取得了進展。

●美國最新公布的消費物價指數(CPI)顯示，上月通脹率7%，預合預期，繼續是1982年6月以來新高；扣除食品及能源的核心通脹為5.5%，高過預期的5.4%，為1991年2月以來新高。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示，通脹並非全球性普遍現象，對於美國及一些國家卻帶來問題。

●紐約2月期油收報每桶82.64美元，升1.42美元或1.75%；布蘭特3月期油收報每桶84.67美元，升95美仙或1.14%。

●紐約2月期金收報每安士1,827.3美元，升8.8美元或0.5%，連升4日。

●英國富時100指數收報7,551點，升60點或0.81%；法國CAC指數收報7,237點，升53點或0.75%；德國DAX指數收報16,010點，升68點或0.43%。

●融創中國折讓逾15%配股，集資45億元。

●新股金力永磁以每股33.8港元下限定價，中籤率100%。

●希瑪眼科折讓9.7%配股籌4.9億元。