溫灼培：金價４大利好因素

利率期貨價格變化顯示，市場估計美國聯儲局3月加息機率高達八成。不少市場分析更認為今年內聯儲局可能加息4次。由於持有黃金不能收息，傳統上，美元息率愈高愈不利於金價，而高息亦有機會推高美元，黃金以美元作買賣單位，美元強也可不利於金價，故美息上升對金價是雙重打擊。

回望2021年，根據外媒數字計算，現貨金價全年跌幅只有4.3%或約80美元，這對波動性較大的金價而言，只算是橫行。雖說今年幾可肯定聯儲局將開展加息周期，但同時市場上亦有不少利好金價因素，料今年金價較大機會橫行向好。

看好金價原因主要有4方面。首先，英國諮詢機構Wood Mackenzie去年初研究報告顯示，全球礦產中，黃金的平均生產成本價約為每安士960美元。不過，個別金礦差異較大。一些金礦如位於俄羅斯西伯利亞的蘇霍伊洛格礦場，其開採成本便高達每安士1,470美元。換言之，當金價跌穿1,470美元以下，便會有礦場陸續倒閉情況出現。

其次，按慣例亞洲地區尤其中國及印度，對黃金是情有獨鍾。隨着《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)正式執行，把佔全球三分之一人口的龐大市場連結一起，料可大大增強亞洲的經濟發展。自近年虛擬貨幣盛行，黃金的投資比重的確被虛幣搶去不少，金價要升非靠飾金需求不可。RCEP的成立料有助增強亞太區的人民財富，有利增加區內對黃金需求。

再者，中國作為全球最大黃金需求國，自中央提出「房住不炒」後，內地樓市已降溫，大大打壓炒樓熱潮。然而，面對着全球高通脹問題，會否驅使更多內地資金轉投黃金市場，待下月世界黃金協會(WGC)公布的去年第四季全球黃金供求報告將自有分曉。如需求數字上升，料對金價帶來支持。

最後，美國現在經濟基本上是靠極度寬鬆的貨幣政策及龐大財政政策支撐，實在有理據質疑聯儲局於是次加息周期中能有多少加息能力。面對嚴峻通脹形勢，不能排除聯儲局3月加息的可能，但只是質疑能否如市場估計般加3至4次，如當局加息不如預期，或可對金價帶來支持。

整體而言，今年影響金價因素好壞參半，惟相信利好因素略為佔優，金價於1,760美元具吸引，龐大技術支持於1,720美元，首個上升阻力於1,840美元，下一阻力於1,920美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培