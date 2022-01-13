雲頂香港不保證能履行到期債務責任　復牌曾急瀉逾56%

此外，MVWH破產申請引發Global 1融資協議項下違約事件，且從而觸發集團本金總額約27.77億美元的若干融資安排項下發生交叉違約。截至2022年1月13日，集團尚未接獲任何相關財務債權人根據彼等各自融資安排的條款要求還款或對公司提起訴訟的通知，但公司並不清楚是否有任何相關財務債權人會選擇作出如此行動。

倘集團無法履行其償還到期債務的責任或與其相關債權人就其借款的續期或延期或任何相關替代安排達成協議，則可能對集團的業務、前景、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。董事會正繼續與其往來銀行、公司間接非全資附屬公司Dream Cruises Holding的股東合夥人及專業顧問商討，評估集團可用的選項。

另外，公司股份今(13日)恢復買賣，股價一度急瀉逾56%，低見0.32元，最新仍挫43%，至0.41元。