雅虎日本全面實行遠程辦公　地點及天數撤限

雅虎日本社長川邊健太郎在社交媒體確認，經過對員工的問卷調查後，公司將沿用並升級疫情期間的遠程辦公政策，原則上8,000名員工可以在日本全境自由選擇居住及辦公地點，有需要時才返回辦公室。

目前雅虎日本超過90%的僱員仍處於遠程辦公的狀態，不過員工需要確保住在次日早晨11點前能趕到辦公室的區域。根據4月1日起生效的新政策，公司將不再對員工的居住地提出要求，只要在日本就可以。此外，在通勤方式上也允許乘飛機上班，每個員工的交通費預算上限為每月15萬日圓(約10,134港元)。而之前政策中的遠程辦公天數上限也在新政策中被取消。

川邊健太郎表示，根據此前調查，絕大多數員工都表示遠程上班的過程中，他們的工作表現保持穩定，甚至還有所提升。不過公司也鼓勵員工進行面對面的交流以提升士氣，公司將給予員工每月5,000日圓(約338港元)的社交聚會補貼。

雅虎日本是軟銀旗下公司，除了提供新聞資訊服務外，也擁有即時通訊軟件Line及流動支付服務PayPay。該公司早在2014年就已經開始試驗遠程辦公，惟直至爆發新冠肺炎前，員工每個月能夠在家辦公的上限為5天，而疫情徹底加速了相關進程。