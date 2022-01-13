許繹彬：受惠未來息口上調　滙豐友邦可留意

耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬表示，由於港股及港期充斥沽空和淡倉，所謂「全世界看淡，必有反彈」，加上「北水」猛力灌溉，帶領港股「回春」。至於港股是否見底或轉勢，仍有待留意大成交有否持續。他提醒，投資者要注意資金仍在輪流炒作，如科技股升、電力股回調等現象，建議投資者要留意資金的去向，以及板塊的異動。