許繹彬：受惠未來息口上調 滙豐友邦可留意
2022年01月13日 10:06
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耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬表示，由於港股及港期充斥沽空和淡倉，所謂「全世界看淡，必有反彈」，加上「北水」猛力灌溉，帶領港股「回春」。至於港股是否見底或轉勢，仍有待留意大成交有否持續。他提醒，投資者要注意資金仍在輪流炒作，如科技股升、電力股回調等現象，建議投資者要留意資金的去向，以及板塊的異動。
許指出，香港出現第5波疫情，各種禁令在農曆新年前相信仍會持續，百業叫苦連天，尤以零售飲食業最為嚴重，投資者對後市因而轉趨審慎，甚至提早離場「收爐」，但港股則出現反向現象，自上周政府宣布一系列防疫措施之際，港股罕有出現5連升，氣勢如虹，一口氣衝穿10天、20天、50天線，更有直逼100天線24,660點之感。周三(12日)恒指亦一洗頹風，全日勁升663點，在高位收市，科技股龍頭ATMX成升市火車頭，「股王」騰訊控股(00700)及股民新寵美團(03690)再展雄風，分別急升近5%及10%，帶動一眾沉寂已久的科技股終露曙光，恒生科技指數亦直逼6,000點大關；國企指數亦破位而上。
他續稱，港股疲弱多時，投資者有反覆向下的想法乃無可厚非，淡倉因而積聚，如投資者仍對港股去向有所保留，不妨留意受惠息口上升的股份，踏入2022年，「雄獅」滙豐控股(00005)股價似有脫胎換骨之感，相信是有心人預期美聯儲今年誓必上調利率而偷步炒作；同樣受惠息口上調，保險股也是值得留意，首選龍頭股友邦保險(01299)。