【高盛推介】比亞迪逆市下跌　即市資金流入好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股近日走勢落後，比亞迪股份周三(12日)反彈後，周四(13日)早段再度回落，現逆市下跌約1.8%，報255港元。

中汽協預測今年乘用車銷量同比增7%至2,300萬輛。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於1月6日至12日連續4個交易日見資金流入，周三股價反彈，資金轉移至比亞迪淡倉。周四早段即市見資金重回比亞迪好倉身上。

比迪購20742，行使價280.2元，2022年4月29日到期，實際槓桿5.7倍，行使價260至285元間、2個月期以上產品槓桿最高。

比迪購20457，行使價300元，2022年4月26日到期，實際槓桿6.4倍，行使價260至350元間、3個月期以上產品槓桿最高。

比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿3倍，中長期、低面值。

比迪沽28952，行使價202.68元，2022年3月14日到期，實際槓桿7.7倍，行使價200至260元間、2個月期以上產品槓桿最高。

比迪沽20035，行使價207.8元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.8倍，中長期、時間值損較低。

比迪牛55291，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，貼價、高槓桿。

比迪熊66723，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價產品最高槓桿。

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