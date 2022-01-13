郭家耀︰港股陰霾漸散　新經濟股料續彈

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，大市氣氛改善，尤其新經濟股從低位顯著反彈，主因市場對通脹升溫及加息預期有一定消化，外圍表現逐漸穩定，利好港股。他指，恒指已反彈多日，升至24,500點水平，短期或有整固。新經濟股去年跌幅過大，現時雖仍未收復失地，但只要監管消息逐步平穩，以及當內地推出更多穩經濟措施時，或將提振新經濟股，並帶動恒指進一步上試24,800至25,000點，現階段料24,000點為支持位。