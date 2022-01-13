郭家耀︰港股陰霾漸散 新經濟股料續彈
2022年01月13日 11:10
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，大市氣氛改善，尤其新經濟股從低位顯著反彈，主因市場對通脹升溫及加息預期有一定消化，外圍表現逐漸穩定，利好港股。他指，恒指已反彈多日，升至24,500點水平，短期或有整固。新經濟股去年跌幅過大，現時雖仍未收復失地，但只要監管消息逐步平穩，以及當內地推出更多穩經濟措施時，或將提振新經濟股，並帶動恒指進一步上試24,800至25,000點，現階段料24,000點為支持位。
石油股近期表現不俗，中國石油(00857)更發盈喜，刺激股價。不過郭表示，「三桶油」中最看好中國海洋石油(00883)，皆因中海油最近預期產量將有平穩增長，加上油價料保持高位，以及中海油自身認為估值被市場低估，故一方面增加派息保障股東利益，另一方面在回購上亦有所動作，兩者皆利好股價走勢。雖然在「回A」暫無進展，但中海油正積極推進，一旦成事料對股價有利。他看好中海油股價能上試10元水平。
至於車股方面，因晶片供應短缺，以及宏觀經濟下行，再加上市民對一手車需求較低，導致去年內地乘用車銷售表現平平，股價有所調整。郭指出，新能源汽車股在市場佔一定份量，而且有較強的增長步伐及頗佳表現，他較看好比亞迪股份(01211)，料產量增加及向第三方供售電池的情況下，市盈率會將回到合理水平，建議投資者不妨考慮長線持有。
融創中國(01918)折讓15%先舊後新配股集資，每股作價10元。郭指出，該股今早已跌穿配股價，短期內會影響內房板塊走勢。