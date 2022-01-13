【高盛推介】美團回調　即市資金部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周三(12日)急升逾9%，周四(13日)早段股價回調，現跌約0.5%，報225.8港元。美團周三宣布擴大其數字人幣碳中和試點，覆蓋青島、大連、張家口。

股價上升，資金積極流入其淡倉，從個股輪證資金流向，美團淡倉周三有約1,300萬元流入，過去5個交易日都錄得資金流入，合共近2,300萬元。

而其好倉則見資金流走，過去5個交易日有約3,500萬元流走。

美團沽28811，行使價223.03元，2022年3月9日到期，實際槓桿5.9倍，中短期貼價、高槓桿。

美團沽16980，行使價205元，2022年4月4日到期，實際槓桿5.3倍，輕微價外、熱門條款。

美團熊62312，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，貼價、高槓桿、相近收回價產品最高槓桿。

美團熊56652，收回價270元，行使價273元，換股比率500，槓桿比率5.3倍，遠收回價、低街貨。

美團牛69845，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，貼價、高槓桿。

美團購18062，行使價260元，2022年3月28日到期，實際槓桿7倍，行使價230至265元間、2個月期以上、街貨低於20%產品中最高槓桿。

美團購19564，行使價239.08元，2022年4月26日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、高敏感度。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。