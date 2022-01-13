【高盛推介】美團回調 即市資金部署淡倉
2022年01月13日 11:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周三(12日)急升逾9%，周四(13日)早段股價回調，現跌約0.5%，報225.8港元。美團周三宣布擴大其數字人幣碳中和試點，覆蓋青島、大連、張家口。
股價上升，資金積極流入其淡倉，從個股輪證資金流向，美團淡倉周三有約1,300萬元流入，過去5個交易日都錄得資金流入，合共近2,300萬元。
而其好倉則見資金流走，過去5個交易日有約3,500萬元流走。
投資者如看淡美團，短線部署可留意中短期貼價沽(28811)，是行使價180至225元間、1個月期以上產品最高槓桿，適合作短線部署。中期證則可留意輕微價外沽(16980)，條款合適，是周三其中一款較多資金流入的條款。
美團沽28811，行使價223.03元，2022年3月9日到期，實際槓桿5.9倍，中短期貼價、高槓桿。
美團沽16980，行使價205元，2022年4月4日到期，實際槓桿5.3倍，輕微價外、熱門條款。
美團熊62312，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，貼價、高槓桿、相近收回價產品最高槓桿。
美團熊56652，收回價270元，行使價273元，換股比率500，槓桿比率5.3倍，遠收回價、低街貨。
美團牛69845，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，貼價、高槓桿。
美團購18062，行使價260元，2022年3月28日到期，實際槓桿7倍，行使價230至265元間、2個月期以上、街貨低於20%產品中最高槓桿。
美團購19564，行使價239.08元，2022年4月26日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、高敏感度。
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