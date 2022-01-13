瑞銀：疫情影響餐飲板塊　另看好消費品股份

瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕對今年中國大眾消費品盈利能力改善趨於樂觀，當中最看好必需消費品。

她在電話會議上稱，該行預計今年全球大宗商品價格會在去年高位基礎上出現明顯回落，相信與銷售價格相關的中國居民消費價格指數(CPI)，以及跟成本掛鈎的工業生產者出廠價格(PPI)的差距，將由去年的負數轉趨平衡，意味下游企業的成本壓力或將得到緩解，而「市場通常在兩者差值出現拐點時表現較好」。

她表示，相對於亞太市場，中國市場的前瞻市盈率已低於歷史均值，估值已屆合理水平；而MSCI亞洲必選消費品的前瞻市盈率同樣低於歷史均值，但2022年每股盈餘增速正在加速。

她引述該行調查數據指，跟2020年相比，去年大部分企業員工收入依舊上升，惟消費意願依舊未重返疫情前水平，乃由於消費者對未來收入預期仍有不確定性。

在收入分配方面，她談及有家庭負擔的消費者會較為謹慎，其中女性在家庭收入分配考慮得比較長遠一些，並不止於滿足當前消費需求。不過，衣服等耐用消費品出現了延遲消費的情況，但在必需消費品方面，消費者沒有出現明顯「該花的錢不花」的情況。

她稱，仍然看好國產運動服裝品牌，除了需求強勁，頭部國產和國際品牌折扣率水平健康，北京冬奧會是近期的股價催化劑。其他看好的板塊包括中國乳製品、調味品，以及超高端白酒等。

她談及疫情對食肆堂食影響非常大，對於餐飲板塊看法維持審慎。至於消費者對全渠道購買的接受程度正在提高，對傳統商超的客單造成壓力，不看好超市行業。至於家電，她認為房地產相關風險被誇大，因為大部分需求來自更新。