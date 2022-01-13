IDC：去年全球PC出貨量增近15% 聯想稱冠
2022年01月13日 12:49
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（Getty Images圖片）
調查機構IDC發表報告指出，去年第四季全球傳統個人電腦(PC)出貨量達9,270萬部，按年增長1%；全年出貨量達到3.488億部，按年增長14.8%，為2012年以來新高。
當中，聯想(00992)去年出貨量按年增長14.1%，至8,193.5萬部，排名全球首位；惠普出貨量升9.3%至7,410.4萬部，排名第二；戴爾緊隨其後，出貨量增17.9%至5,930.3萬部。蘋果公司及Acer的出貨量分別升22.1%及14%，至2,777.5萬及2,390.6萬部，排第四及第五位。
IDC表預，物流環境充滿挑戰，加上供應持續短缺，意味着PC市場可能會比2021年更大。2021年結束時仍有很多買家等待他們的PC訂單發貨。展望今年，預計上半年供應將繼續受限，尤其是在需求最強勁的商業領域。
另邊廂，研究機構Gartner新一份報告與IDC的背馳，該行指去年第四季全球個人電腦出貨量按年減少5%，為連續6個季度增長後首次回落，主要是供應鏈持續受干擾、Chromebooks需求下跌，令美國個人電腦市場銷售顯著下滑。不過，聯想集團續為市佔率最大的廠商。至於2021年全年，全球個人電腦出貨量按年升9.9%至3.398億部。