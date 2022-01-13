ACCA：85%會員料今年香港GDP現正增長　最壞時候或已過

國際專業會計師組織特許公認會計師公會(ACCA)去年底進行的調查結果顯示，有85%受訪者認為今年本地生產總值（GDP）出現正增長，較去年調查逾半預期GDP負增長相比，反映受訪者認為香港經濟最壞時候已過，對2022年經濟增長審慎樂觀，更有72%視通關為最重要的因素。ACCA香港分會會長陳婉真坦言，新一波變種病毒Omicron來襲會損害信心，但不會由單一因素令經濟由正增長變為負增長，而且港人抗逆能力高，會想方設法減低影響。

當中，約44%受訪者預計GDP增幅在1.9%或以下，35%預期可達2%至3.9%，僅6%預期可增4%以上。另只有23%人士認為今年經濟可重回疫情前水平，預期要2023年則有43%，分別有19%和15%認為在2024年、2025年或之後才能回復。

陳婉真表示，即使未真正復甦，企業為了保持競爭力，仍傾向預先作好準備。預期創造職位及增加人手的比率達21%，按年增加11個百分點；增加在人力資源上的投資亦有21%，按年升14個百分點，反而凍結或減少人手的比例就由59%減至36%。

她續指，會員對醫療保健、電商、科技行業較樂觀，疫情下不少企業加快數碼轉型，相信相關技術的人才尤為渴求，認為員工須自我增值，特別是與數碼化及科技相關的知識。

另外，港府正就2022/23年度財政預算案進行公開諮詢。陳婉真指表示，公會已提交建議書，包括建議在企業層面建議引入年度虧損轉回、集團內稅務對沖等政策。

她又指，個人認為港府可再考慮派發電子消費券，因比直接派錢更有效，避免市民用作海外消費、儲蓄等，並帶動本地零售氣氛，而且市民亦習慣使用流程，在宏觀經濟和疫情短期內難以改變下，再派發消費券對本地經濟有一定提振作用。