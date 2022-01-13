去年第四季本港商業資本市場近8成投資金額來自本地

戴德梁行指，在疫情開始以來，本港資本市場很大程度上由本地資金支撐，以去年第四季投資金額計算，本地資金佔比近八成，並以工業和零售物業爲主要投資項目。而季內投資基金也較之前活躍，總投資金額合共近80億元。

該行執行董事及香港資本市場主管高偉雄預計，今年工業物業繼續為投資者最追捧的物業類型，另外亦有一批投資者尋求機會以低價入手酒店項目。他預料，出入境限制措施進一步放寬時，將容許內地投資者在港進行收購活動，總投資金額有望超越去年水平。

去年商業物業投資市場活動及氣氛明顯好轉，戴德梁行指，2021年全年成交數目以及總投資額均超越2019和2020年水平，顯示資金正重投本地市場。工廈成爲去年最受追捧的投資類別，反之疫情對寫字樓及商舖租賃需求打擊較大，令相關投資活動較往年遜色。由於工廈所涉金額相對較少，而且用途較多元化，如可用作數據中心或冷凍倉等，其增值潛力受到更多投資者的青睞。

該行總結資本市場2021年第四季度表現，期間逾億成交達27宗，涉及總金額達130億港元，按季輕微下跌4.4%。相關交易活動仍以工廈項目最爲活躍，佔該季度總交易金額的一半。

此外，投資者將目光轉移到酒店類型物業，全年錄得數宗整幢酒店物業成交。繼第三季的兩宗酒店成交，位於紅磡的逸．酒店在2021年去年第四季以約16.5億元售出，買家為美國基金公司，涉及樓面面積約12.2萬方呎。雖然自疫情以來酒店及旅遊業受重創，相關投資活動一度停頓，但自去年下半年起該類物業已成為本地投資市場的新增長點。部分投資者看準時機，以較低作價購入地點優越的酒店項目，並計劃將物業改建成長租公寓或其他用途。

至於，商舖市場依然好淡爭持。一方面由於跨境旅遊重啟日期仍是未知之數，且新消費模式已在疫情下形成，有部分投資者選擇減持物業以平衡風險。另一方面，市場上仍有不少資金對通關後商舖投資市場的前景充滿信心，繼續活躍於商舖買賣，當中包括有資深本地投資者以4.55億元買入美孚新邨一籃子舖位。